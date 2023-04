La fuerte acusación de Marcela Kloosterboer a Cris Morena: "No llegás"

La reconocida actriz contó una anécdota sobre sus años trabajando junto a la famosa productora.

Marcela Kloosterboer reapareció públicamente e hizo una fuerte acusación hacia Cris Morena. La reconocida actriz brindó una entrevista en donde recordó su amplia carrera televisiva, pero adelantó que tenía un fuerte reclamo para hacerle a la productora.

La situación se dio al aire en La Noche Al Dente, programa conducido por Fer Dente al que la actriz fue invitada este jueves 27 de abril. Fue en este ciclo que aprovechó para hacer un recorrido por su carrera artística y todos los proyectos que llevó a cabo a lo largo de los años. Sin embargo, hacia el final del programa, anunció que iba a hacer una acusación a Morena porque le quitó una importante oportunidad en su adolescencia.

"Corría el año 1999, yo hacía Chiquititas. Estábamos ensayando una de las coreografías que para mí era la más canchera porque era Adolescentes", empezó por contar Kloosterboer sobre la época de mayor furor del ciclo. Sin embargo, Marcelo contó que finalmente Cris no la dejó participar de la puesta en escena que tanto la entusiasmaba.

En este marco, contó: "Y un día vino Cris y me dijo 'en esta no vas a estar porque no llegás a cambiarte para la próxima'". Entonces la actriz se puso insistente para lograr que la productora la deje hacer esa coreo, pero no logró su cometido. "Gracias por sacarme Cris, me estabas cuidando", sentenció Marcela y cerró el programa cantando la canción de Chiquititas.

Duro relato de Marcela Kloosterboer que causó conmoción: "Llorando a los gritos"

Marcela Kloosterboer habló sobre la maternidad y contó algunos de talles de la crianza de hijos que no están buenos y no se muestran mucho en las redes sociales. La actriz de telenovelas compartió un video en el que se veía a sus hijos en medio de un ataque de llanto en el auto.

"Soy una mamá muy dedicada, pero la maternidad no es el rosa que te pintan. Pierdo mucho la paciencia, son edades complicadas", comenzó su descargo la actriz de tiras como Las Estrellas, Mis Familia es un Dibujo y Verano del 98. Y agregó: "El otro día hice un vídeo en el auto, con mis dos hijos llorando a los gritos y no sé quién me comentó diciendo: '¿Es verdad esto?'".

Kloosterboer dejó en claro que todos los días vive situaciones estresantes como la que mostró en su cuenta de Instagram. "No se muestra mucho esa parte. Pero soy canceriana, como muy mamá protectora de mis hijos y me gusta estar presente, atenta a ellos", cerró la celebridad de televisión.