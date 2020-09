El economista macrista Martín Tetaz participó del programa de entretenimiento conducido por Mariana Fabbiani llamado "Mamushka". La tarde parecía transcurrir perfecta para el panelista de Jorge Lanata en Radio Mitre, hasta que llegó al final y todo se transformó en frustración.

Luego de atravesar todos los desafíos y juegos, el economista llegó al final con la posibilidad de ganar el gran premio. "Son 10 mamushkas, de estas 10, hay 8 que tienen mucha plata, hasta 100 mil pesos. Dos están vacías. Y tenés el doble o nada, si querés arriesgarlo todo", le explicó Fabbiani.

Tetaz miró todas las mamushkas y eligió: "Me gusta la dos y la nueve. Y la nueve me está guiñando, vamos con la nueve". Pero tal como le pasa en sus predicciones económicas, acá también pifió y terminó abriendo una de las dos que no tenía premio. "No había nada. ¡Con todo el esfuerzo!", se lamentó Mariana Fabbiani. Al parecer, las predicciones no son el área de especialización de Martín Tetaz, ni en la economía ni en el entretenimiento.

El peligroso accidente de Noelia Marzol

La bailarina Noelia Marzol sufrió un riesgoso accidente durante su participación en Mamushka y generó la preocupación de la conductora Mariana Fabbiani y el resto de los invitados en el estudio.

El ciclo de El Trece viene desde hace tiempo realizando diversos juegos con famosos invitados y Marzol fue una de las personalidades que se prestó para la ocasión. Uno de los juegos consistía en que los participantes adivinaran el peso de ciertos objetos y entre ellos había unas boleadoras, con las que la actriz quiso mostrar sus dotes artísticos.

Sin embargo, la actuación no salió nada bien y terminó con un golpazo en su rostro. Claro que las boleadoras que ella suele utilizar para sus performances están preparadas para el uso artístico, mientras que las del programa eran las tradicionales, que hoy suelen usarse como un adorno rústico de campo.