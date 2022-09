La foto que agiganta los rumores de crisis entre Mica Viciconte y Cubero

Mica Viciconte publicó una foto en su cuenta de Instagram que intensificó los rumores de crisis con Fabián Cubero. Según estas versiones, la pareja estaría pasando por un mal momento personal.

Día a día, la influencer publica fotos y videos de los detalles de su vida privada. Ahora que dio a luz a su primer hijo, Luca, la vida de Viciconte dio un giro de 180 grados. En este contexto, se rumorea que estarían en una fuerte crisis y esta publicación lo terminó por reafirmar.

"Buen día", publicó la ex Combate junto con un emoji de una cara enojada. En la foto, se puede ver su habitación desordenada en detalle: un par de crocs, una camiseta y un short hechos un bollo y dispersos por el suelo. Si bien no etiquetó a Cubero, quedó claro que no estaría para nada contenta con estos temas de convivencia.

Foto publicada por Mica Viciconte en sus historias de Instagram.

La palabra de Mica Viciconte sobre los rumores de crisis con Fabián Cubero

Mica Viciconte habló sobre estas versiones de separación durante uno de los episodios de Ariel en su Salsa (Telefe). Su compañero, Ariel Rodríguez Palacios, le preguntó frente a las cámaras qué tan ciertos son estos rumores. "A Mica le gustan los porotos", bromeó el conductor. "Sí, es verdad, me encantan", respondió Mica. "¿Ya volvió de Brasil el muchacho?", indagó su colega, a lo que Viciconte contestó que "ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos" debido a que el vuelo se atrasó.

"Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales", aclaró la influencer. "Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le pidieron sus compañeros. "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", sumó la mediática con un tono irónico. "¿Hubo encuentro fogoso?", indagaron. "No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", cerró la mediática.

Mica Viciconte sobre la elección del nombre de su hijo Luca

Muchos seguidores de Mica Viciconte se preguntaron por qué eligió ponerle un nombre tan corto y no ponerle un segundo nombre a su bebé. En respuesta, la influencer explicó: "Luca tiene un único nombre. Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida. Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".

Además, agregó que no les interesaba ponerle un segundo nombre ya que probablemente no lo iba a utilizar. "Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero", concluyó.