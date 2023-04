La foto de Vicuña que compromete a La China Suarez tras los rumores de crisis con Rusherking: "Se ve"

La actriz fue señalada por una influencer de espectáculos por una llamativa foto. "La China" Suárez y Benjamín Vicuña protagonizaron una extraña situación.

"La China" Suárez y Benjamín Vicuña fueron señalados por la influencer Juariu por una foto que comprometería a los actores que fueron pareja durante años. El chileno y la porteña se mostraron en una misma habitación y eso levantó las sospechas de la celebridad de redes.

"¿Qué pasa con las gorras de Rusherking? No sé... Pero China subió esta historia y Vicuña, ayer, esta. Se ve el mismo sillón y piso", soltó la host de redes de Telefe en alusión a dos fotos de Vicuña y Suárez en los que se puede ver la misma decoración, por lo que Juariu dedujo que estaban en el mismo lugar.

Esta situación se dio semanas después de que Juariu señalara que en una repisa de la casa de "la China" en la que antes estaban colocadas las gorras de Rusherking, ya no lo estaban. Como no podía ser de otra manera, la influencer comenzó a especular con esa realidad y llegó a la conclusión de que quizá sea un indicio de separación o crisis entre el cantante de 22 años y la actriz que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena.

Si bien la manera en que Juariu relató su información da a entender que podría haber una reconciliación entre Vicuña y "La China", es sabido que la pareja se ve de manera recurrente por sus hijos, Magnolia y Amancio, y puede que su encuentro se haya tratado de una ocasión de ese estilo.

"La China" Suárez, sobre la participación de su hija en su videoclip

"Ay, está mi Rufita, ¡la amo! Es como un plano angelical el que le hacen. No es porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad. Y yo la puse a prueba porque, obviamente, le pedí autorización a Nico. Él está en México, se fue a dirigir, y lo llamamos por Facetime dos días antes. Y Rufi me decía ‘no, má, no me va a dejar’, y yo le respondí ‘vas a ver que sí", enunció Eugenia en diálogo con Fernando Dente en su nuevo ciclo de América TV. Y se refirió al perfil artístico de su hija mayor: "Nico empezó desde muy chiquito y me había dicho que esperemos a que Rufina sea más grande, a ella le gusta esto, hace los challenges, tiene su cuenta en TikTok privado con sus bailes y sus cosas, mi japonesita".