La fogosa reacción de Soledad Pastorutti tras ser llamada "MILF": "Me encanta"

Soledad Pastorutti recibió un fogoso comentario por parte de un periodista: su inesperada reacción.

Soledad Pastorutti recibe halagos constante por parte de los televidentes de La Voz Argentina, el programa de talentos de Telefe del que es jurado junto con Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Pero esta vez recibió un sugerente comentario por parte de un periodista que la tomó completamente por sorpresa.

"La Sole" no solo cautiva a su público por su trayectoria musical y su carisma sino también por su atractivo físico y los looks con los que se presenta al programa. Cientos de televidentes le dejan comentarios de admiración a diario, impactados por lo bien que se mantiene a través del tiempo. El periodista Diego Poggi también aprovechó una ocasión para hacerle saber a la artista lo muy atractiva que le resulta a sus seguidores durante una conversación por Twitch.

"¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF", le dijo el conductor. El término "MILF" hace alusión a una mujer de edad adulta que posee cierta sensualidad y que resulta atractiva incluso para las personas jóvenes. Pastorutti no se ofendió ni se avergonzó e incluso le respondió orgullosa: "Me gusta eso, me encanta".

"La Sole" además explicó que su vestuarista es su mejor amigo desde el secundario y que vivieron muchas cosas juntos. “Cuando éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos se habían ido con alguien salvo nosotros dos, que éramos los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice: 'Encima con lo fea que estás vestida...'", recordó la cantante.

"Hoy es la persona que me viste y que ha convertido al patito feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá. Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”, concluyó la intérprete de El Tren del Cielo.

El piropo de Lali Espósito para Soledad Pastorutti

"La Sole" es muy halagada por sus compañeros de La Voz Argentina cada vez que se presenta al programa con un look llamativo. Lali Espósito, quien se destaca por su humor y sus comentarios elocuentes, recientemente soltó un comentario fogoso dirigido a la artista: "'¡La Sole' está más fuerte que un feriado puente!". Su comentario se volvió viral en las redes sociales e hizo reír a todos sus compañeros del programa, quienes también coincidieron con su opinión.