La floja defensa de Martina de Gran Hermano tras sus dichos homofóbicos: "Iba a chocar"

La segunda eliminada del reality show brindó una entrevista luego de su salida y reveló el trasfondo de sus polémicos dichos.

Martina de Gran Hermano volvió a la televisión tras su salida del reality show e intentó defenderse de sus dichos homofóbicos en la presentación del programa. La exintegrante del ciclo de Telefe brindó una entrevista en el debate del día 31 de octubre y generó gran indignación cuando intentó resarcirse de sus declaraciones.

Luego de admitir que se estrategia había fallado y que no se identificaba con la mirada que el público generó de ella desde afuera, Martina "aclaró" sus declaraciones de la presentación, cuando admitió que "la bisexualidad le daba asquito". En medio de la primera entrevista que dio tras su salida del reality, Sol Pérez indagó a Martina sobre estos dichos y la acusó de "generar odio".

"Realmente fue algo que yo sabía que 'picanteaba' o que hoy como está todo iba a chocar y llamar la atención", empezó por decir Martina luego de admitir que "no era verdad" lo que dijo. "No es algo que pienso", afirmó.

Posteriormente, continuó con su intento de defensa y repasó su actitud dentro de la casa. "Además, vieron en la casa que estuve con Cata (María Laura), que me hice re amiga y estuve un montón con ella", continuó la participante sobre la participante que está en pareja con otra mujer. Más tarde, Martina Stewart Usher continuó: "Tengo 25 años y muchas cosas por aprender. Fui al colegio secundario a una escuela de monjas y todavía me queda por deconstruir".

Participantes escucharon un grito contra Mora en Gran Hermano: "Se escuchó"

Durante las horas previas de la gala de eliminación de Gran Hermano que tuvo lugar el pasado domingo 30 de octubre, se vivió un momento sumamente resaltante que movilizó a todo el reality de Telefe. Un grupo de participantes escuchó un grito desde las afueras de la casa contra Mora Jabornisky, concursante que genera malestar entre los fanáticos.

A plena luz del día, Alexis "Conejo", Coti y María Laura escucharon que fuera de la casa se escuchó un "Mora careta". Tras enterarse de la situación, Mora llamó a "Conejo" para charlar sobre lo sucedido. "Fuera de joda estoy hablando... ¿Vos escuchaste 'Mora careta'?", indagó la concursante.

"Sí, sí, bola...", le resaltó Alexis. "¿Me lo jurás?", le consultó Mora, una vez más. Y el cordobés le marcó: "Sí, yo estaba despierto. Te lo juro. Después escuché algo así como 'Tora' y una frase re larga que no la entendí". "Martina dijo que gritaron sólo 'Mora careta'", aportó la misionera. Aun así, "Conejo" le aclaró: "No, no fue eso solo, fueron muchas cosas las que gritaron, pero no se entendió nada. Lo escuchamos ahí con Coti".

"Igual hay que ver... puede pasar que cualquiera grite. No le des bola. Pero no te miento que se escuchó eso", concluyó Alexis. Inmediatamente después, Mora comenzó a charlar con Lucila y le comentó que cree que la próxima semana quedará nominada en Gran Hermano. "Para mí voy a estar en placa la semana que viene". Y agregó: "Me gustaría que ninguno piense que soy careta, pero para mí allá (NdeR: en la casa) creen que es verdad. Entonces creo que todos los votos van a ir para mí".

Por su parte, Lucila le dio su opinión sobre el grito contra Mora. "Para mí, el grito es para que se genere todo esto", señaló, a modo de reflexión. "Obvio que sí", coincidió la misionera de 21 años.