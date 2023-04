La firme e inesperada advertencia de una ex Gran Hermano: "Tengan cuidado"

Una exintegrante de Gran Hermano opinó sobre la viralización de los castings de los nuevos participantes y dejó una importante advertencia.

Una exparticipante de Gran Hermano dejó una inesperada y firme advertencia basada en su experiencia para las personas que se están anotando en la próxima edición del exitoso reality de Telefe. "Tengan cuidado", escribió una de las integrantes de la casa más famosa del país de la recientemente terminada temporada del programa más visto de la televisión argentina.

Luego de varios años de ausencia, Gran Hermano volvió a la televisión argentina y sin dudas se convirtió en un gran éxito para Telefe. Con una media de más de 20 puntos de rating durante todo el certamen, el reality fue un verdadero suceso. Y así también lo vivieron aquellos que participaron de esta décima edición del formato internacional que terminó con la victoria de Marcos Ginocchio, seguido por Nacho Castañares y Julieta Poggio.

Fue tal el éxito de Gran Hermano, que la producción rápidamente lanzó la convocatoria para la próxima edición, que comenzará a fines del 2023. En ese sentido, en las últimas semanas empezaron a viralizarse diferentes castings de interesados en sumarse al reality que entregó 19 millones de pesos y una casa a estrenar a su ganador, además de que ya posicionó a algunos participantes en los medios.

En base a su experiencia, una exparticipante de la pasada edición de Gran Hermano, dejó una fuerte advertencia para quienes deseen ser parte del exitoso reality. "No sé porqué todo el mundo piensa que es bueno que se viralice el casting", escribió Mora Jabornisky en su cuenta oficial de Twitter. Además, sumó una recomendación: "Yo les diría que tengan cuidado con eso".

La publicación de Mora se viralizó rápidamente y muchos usuarios coincidieron con la joven misionera de 19 años. "Tal cual, lo mejor es subirlo a Youtube y ponerlo solo para que lo vean los que tienen acceso al link" y "No aprendieron nada de este GH", fueron algunos de los comentarios que recibió la exparticipante de Gran Hermano.

Viralizaron el fogoso momento de Ariel de Gran Hermano con un asado

Ariel Ansaldo, el parrillero de Berazategui que participó en la última temporada de Gran Hermano (Telefe), fue protagonista de un video que recorrió Twitter y se ganó risas y burlas de los tuiteros ante el hombre que se disputó la cocina de la casa más famosa de la televisión con "Alfa" y Romina". El video del accidente fogoso de Ariel con un asado.

Un usuario de Tik Tok hizo viral una captura donde se puede ver a Ariel en plena acción como cocinero aunque el resultado de su famosa preparación no llegó al mejor puerto. Al parecer, "Big Ari" (apodo que se ganó por los tuiteros que siguieron Gran Hermano) hizo un encuentro con amigos y buscó deleitarlos con un asado -comida típica argentina que le valió dudosa reputación en el reality show- y sufrió un inesperado accidente con el fuego.

En el video que no tardó en convertirse en meme puede verse como la llama va creciendo al punto de tapar toda la carne. "Cuando Ariel de Gran Hermano te invita a un asado y male sal", dice el texto que acompaña el registro del desastre culinario. De forma inmediata los comentarios llegaron e inundaron la red social del pajarito: "Alfa tenés que ver esto", "Ariel al 9009 por las dudas"; "Me parte el alma, pobre Ariel"; "No me quemeee" y "En la casa le pasó lo mismo" fueron las ocurrencias más divertidas de los tuiteros.