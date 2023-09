La figura de El Trece que dejó a Adrián Suar para sumarse a Telefe

La reconocida figura que fracasó en El Trece vuelve a tejer lazos con Telefe en horario prime time. De quién se trata y en qué proyecto estará involucrado.

Christophe Krywonis, cocinero francés de extensa trayectoria televisiva en todo tipo de realities enfocados en habilidades gastronómicas, regresó a la televisión de la mano de Telefe tras abandonar MasterChef para irse a El Trece, en un magazine con Mariana Fabbiani que fracasó en su corta salida al aire.

Desde el domingo 17 de septiembre Christophe volvió a Telefe con Desafío a las brasas, una competencia que buscará a la o el mejor parrillero de la Argentina. El envío, que estrenó al término de Got Talent Argentina, reencuentra a Christophe con el estilo de ciclo que más ha transitado en la televisión. Es ya extensa la lista de programas en los que supo sacarle “el jugo” al perfil de jurado exigente, entre los que se cuentan Masterchef, Masterchef Junior, Bake Off Argentina, el gran pastelero, Dueños de la cocina, Familias frente a frente o Pesadilla en la cocina.

En 2021 también estuvo en contacto con la temática de las carnes y los fuegos con Parrilleros, que pudo verse por la señal de cable Space, y que planteaba cada capítulo el enfrentamiento de dos expertos de una misma localidad del país. Desafío a las brasas contará con 15 participantes que buscarán hacerse un lugar en la gran final. En cada episodio, deberán presentar una entrada y un plato principal, además de superar diversos desafíos sorpresa, se informó en un comunicado.

Cada plato será calificado por el propio Christophe en cuanto a su sabor, presentación y creatividad, a través de una costumbre clásica en las parrillas argentinas: el aplauso. Los tres participantes que logren la mayor cantidad de aplausos se ganarán el derecho a disputar la final.

El motivo por el que Christophe se fue de MasterChef

Antes de la explosión de éxito con MasterChef Celebrity el chef Christophe Krywonis pegaba el portazo de Telefe y se iba a la competencia directa, El Trece, como cocinero en el magazine Lo de Mariana, que fracasó y fue levantado del aire a tan solo dos meses de su salida. Tiempo después de su salida del programa, Christophe se abrió en una entrevista con La Nación y declaró: "No fue como lo pensaba. Tuve menos espacio porque cambió el programa en el transcurso de la primera semana y fue lo que se dio. Yo acepté el desafío, hice lo que tenía que hacer, no funcionó, es triste, pero no está mal".