La famosa que trabajó con Tinelli y fue víctima de maltrato: "Esto no lo conté nunca"

Una de las grandes figuras que pasó por ShowMatch reveló su calvario. Marcelo Tinelli la llamó para pedirle disculpas.

Marcelo Tinelli volvió al foco de la escena por una declaración alusiva al maltrato laboral. El mismo se llevó adelante entre un hombre y una mujer que integraron el staff del Bailando por un Sueño y, de acuerdo al testimonio de la damnificada, el propio conductor se comunicó con ella telefónicamente para pedirle disculpas.

"En principio no volvería a participar en un programa de ese tipo. Lo que verdaderamente interesa y te importa es la palabra de la gente, y yo por suerte tengo ese reconocimiento en la calle", expresó Mora Godoy en América. A su vez, reconoció que la gente le pedía que se marche del programa debido a los maltratos provinientes (en varias ocasiones) de Flavio Mendoza: "Me decían 'por favor andate de ahí porque vos no te merecés ese trato que te dan'".

Mora Godoy continuó con su relato y recalcó: "Incluso pasó un montón de tiempo y alguna persona todavía me lo dice, me recuerda todo el daño que me hicieron. Esta situación la conté en un par de reportajes una vez que me fui del Bailando, y tengo que reconocer, porque esto no lo conté nunca, es la primera vez que lo hago, que Marcelo Tinelli pidió mi teléfono y me llamó personalmente él para pedirme disculpas".

Tinelli le pidió disculpas a Mora Godoy

"Se las tomé las disculpas, por supuesto, y quizás lo que nos quedó pendiente fue tomarnos una café para charlar algunas cosas. Ibamos a tener un encuentro y justo fue cuando empezó la pandemia. A mi me gusta hablar de esto y tengo algunas cosas que me gustaría decirle personalmente", sentenció la bailarina, quien estuvo en Bailando por un Sueño en la temporada 2019.

