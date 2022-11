La explosiva verdad sobre Tinelli que "está por salir a la luz"

Marcelo Tinelli podría enfrentarse a un imprevisto cambio en su futuro, según la nueva predicción de Pitty, La Numeróloga.

Separado de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli afronta su soltería en medio de su vuelta a la televisión con el programa Canta Conmigo Ahora (El Trece) y, por el momento, no se lo vio en compañía de una nueva pareja. Pero esta instancia podría cambiar según una nueva predicción de Pitty, La Numeróloga sobre el futuro del famoso conductor.

Invitada a Socios del Espéctaculo (El Trece) Pitty lanzó sus predicciones sobre el futuro de Tinelli y cuando llegó al terreno amoroso, aseguró: "A Marcelo le viene un año precioso para el año que viene. Va a venir con un proyecto nuevo, que lo va a tener muy contento. Y puede haber una especie de reconciliación, pero hay un volantazo por un romance que está por salir a la luz".

Con semejante revelación al aire, los conductores del magazine le preguntaron si "El Cabezón" volvería a enamorarse y la numeróloga repitió su vaticinio de un nuevo romance que se daría a conocer. Por el momento, Marcelo Tinelli no reaccionó para afirmar o desmentir la declaración de Pitty o aportar más detalles sobre su radar amoroso.

Marcelo Tinelli aniquiló a Socios del Espectáculo: "Tiran cualquier boludez"

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el conductor de Canta Conmigo Ahora, se refirió a la noticia se su supuesto romance y mostró su indignación hacia el ciclo televisivo que difundió la información. "Desde el balcón de Doha. No, no, no, ¡Impresionante! Muchachos dejen de tirar frutas también... Tiran cualquier boludez. Estoy en pareja con nadie", lanzó el conductor.

Además, con un tono de indignación, Marcelo enfatizó en que estaba acompañado en Qatar, pero nada tenía que ver con una relación amorosa. "¡Estoy feliz, estoy solo, muchachos, solo! Feliz con Lolo y mis amigos. Cuando tenga a alguien, se los voy a decir", continuó el conductor de El Trece. Luego, concluyó: "Estoy tranquilo, estamos pasándola con amigos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Disfrutando de este momento hermoso".

Unas horas antes de publicar esta historia, Tinelli también negó la situación en su cuenta de Twitter al citar una noticia de PrimiciasYa. "¡No! No mientan amigos. Estoy solo y feliz, disfrutando a mi hijo, primo y amigos. Besos. Los quiero", sentenció.