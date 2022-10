La explosiva interna entre Lussich y Tinelli en El Trece

Lussich hizo un comentario en Socios del Espectáculo que podría generarle complicaciones a Marcelo Tinelli.

Rodrigo Lussich lanzó un comentario sin darse cuenta en Socios del Espectáculo que complicaría las cosas con Marcelo Tinelli. El conductor de Canta Conmigo Ahora tiene todo listo para llevar adelante la segunda temporada del reality musical, pero en el ciclo que también conduce Adrián Pallares se revelaron detalles que no estaban permitidos contarse al aire.

Es sabido que la presencia de Tinelli en El Trece era una apuesta, más que nada por el formato de su nuevo programa. Desde la gerencia del canal dieron el visto bueno para que continúe y en Socios del Espectáculo contaron todos los detalles. "El miércoles arranca la segunda temporada con nuevas modificaciones, nuevo jurado", indicó Lussich.

Hasta ahí, la información brindada no ponía nervioso a nadie. Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Lourdes de Bandana son las caras del jurado, pero al momento de describir cómo será la nueva estructura del estudio de Canta Conmigo Ahora, se vivió un momento de tensión absoluta, ya que la idea del "Cabezón" es mantener un perfil bajo en cuanto a las remodelaciones que se hagan, siempre con el objetivo de aumentar el rating en El Trece.

"Tinelli pidió subir las plateas del público al nivel del escenario principal", precisó Lussich. En ese momento, Adrián Pallares lo interrumpió: "No podíamos contar eso". "¿No se podía contar al aire?", preguntó el conductor desconcertado por la situación, momento que generó risas entre las panelistas.

"Si después del corte no estamos, es por esto", agregó Pallares. A su vez, quiso suavizar las cosas con un comentario pero no pudo evitar la risa incómoda, a sabiendas de que realmente ese dato no podía decirse al aire. "Está bueno lo que dijo Rodrigo, más allá del chiste, está bueno para que...", expresó sin poder terminar la frase.

El plan para Canta Conmigo Ahora sin Tinelli: quién sería la figura que lo reemplazaría

Canta Conmigo Ahora volvió a darle una alegría a El Trece con Marcelo Tinelli otra vez en la delantera de la batalla semanal por el rating. Tan bueno es el resultado que, al parecer, la señal del Grupo Clarín ya estaría pensando en un futuro sin el conductor, según una información difundida por la periodista Laura Ubfal.

En su portal, la periodista de espectáculos y columnista de Intrusos (América TV) escribió que "El Trece habló con Laflia sobre la posibilidad de continuar el formato" con la conducción de uno de los 100 jurados de la competencia de canto. El elegido para dicha tarea sería Manuel Wirtz, cantante de éxitos como Hoy te necesito, Rescata mi corazón y Donde quiera que estes.

Más allá de esta idea que circula por el canal, Ubfal especificó que por el momento "solo es una alternativa a conversar". Por otra parte, la periodista confirmó que "El Puma" Rodríguez, L-Gante, Alejandro Paker y Locho ya tienen su espacio asegurado en la segunda temporada de la competencia, a la par que se sumarán Lowrdez, ex Bandana, y Oscar Mediavilla.