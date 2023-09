La experiencia mística de Jorge Lanata tras salir de la internación: "Les quería contar"

El periodista habló en su programa de televisión sobre la extensa internación que vivió. Jorge Lanata fue dado de alta y rápidamente volvió a su trabajo en El Trece para contar cómo fue su particular experiencia en la clínica.

Jorge Lanata es uno de los periodistas de política más reconocidos del medio, con décadas de carrera y al fundación de medios como Página 12 y Revista Veintitrés. Además de su presencia mediática como comunicador, muchas veces el conductor de radio y TV ha sido noticia por sus problemas de salud y esta vez no fue la excepción. El conductor estuvo internado durante un mes y relató cómo vivió esa dura experiencia.

El presentador de PPT y Lanata Sin Filtro volvió a su programa de El Trece después de varios domingos de ausencia debido a su problema de salud y allí aseguró que sintió que perdió un mes de su vida. "Les quería contar: tengo 63 años menos un mes. ¡Se me perdió un mes! Estuve ese tiempo en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente, de ese período no me acuerdo nada. O, mejor dicho, recuerdo sueños. En el tiempo de acá fuera significaron un mes, pero en realidad no lo sé, pudieron haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá pero mi cabeza no", comentó el periodista.

"Después de ese mes volví, no voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Si sé que volví, tampoco sé de donde. Lo que tuve fue una infección en todo el cuerpo", comentó el periodista en alusión a su experiencia mística en la internación. Y agregó: "El sábado me dieron el alta y el lunes estaba en la radio. Y lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad ¡Dije garchen todo lo que puedan! ¡De la nada! ¡Perdón, yo quise decir fue que vivan todo lo que puedan!".

El diagnóstico que recibió Lanata fue que tuvo un shock septicémico, que se trata de una afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa.

La revelación de Cinthia Fernández sobre Elba Marcovecchio en medio de la internación de Lanata

El periodista fue dado de alta en medio de su internación pero debió ser regresado a la institución médica a las pocas horas debido a que volvió a levantar fiebre. Esos fueron días críticas en la salud del comunicador y la panelista Cinthia Fernández informó en Bien de Mañana cómo transitó ese momento su esposa, Elba Marcovecchio. "A Elbita la veo re quebrada. Desde afuera la veo re quebrada. Distinta a otras ocasiones y otros episodios que ha tenido. No sé si la palabra es agotada, pero muy triste y con mucho miedo. la situación y la historia de vida de Elba también afecta", comentó la bailarina. Y un compañero de panel agregó: "Él no es un paciente fácil. Él quiere irse de la clínica cuando está mejor".

La información que dio Ángel de Brito cuando internaron a Jorge Lanata

"Lo que me cuentan puntualmente los médicos es que es una infección urinaria complicada, considerando todos los antecedentes de este paciente. Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva", comentó en su momento el conductor de LAM. Y cerró: "Es buen paciente. O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo".