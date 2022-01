La exesposa de Ricardo Montaner rompió el silencio y habló de su relación con el "clan"

La primera esposa de Ricardo Montaner habló sobre su relación con el "clan" tras la boda de Ricky y Stefi Roitman.

Ana Vaz Pönicke, la primera esposa de Ricardo Montaner, conversó con El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) tras el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, y dejó fuertes declaraciones sobre su relación con el "clan". "Solo diré que soy una mamá muy orgullosa de mis hijos", aseguró la madre de Héctor y Alejandro, los hijos más grandes del reconocido cantante argentino, naturalizado venezolano.

El "clan" Montaner volvió a estar en boca de todos en los últimos días debido a la espectacular boda en la que se unieron Ricky y Stefi Roitman. Mucho se habló sobre la relación de la influencer con Marlene, madre del cantante y matriarca de la familia. Pero quien rompió el silencio en las últimas horas fue Ana Vaz Pönicke, la primera esposa de Ricardo Montaner, con quien se casó en 1975 y tuvo dos hijos: Héctor y Alejandro.

"Solo diré que soy una mamá muy orgullosa de mis hijos, a quienes amo profundamente", comenzó contando Ana Vaz en diálogo con El Run Run del Espectáculo. En ese sentido, la mujer también aclaró cómo se lleva con los hijos que su expareja tuvo luego de separarse: "También quiero mucho a los hijos de Ricardo y Marlene".

"Los chicos son hermanos de mis hijos y son todos amorosos", agregó Ana Vaz, desechando cualquier tipo de especulación sobre una potencial mala relación con la familia de sus hijos. Para cerrar, la exesposa de Ricardo Montaner también se refirió a Stefi Roitman y el futuro que le espera a la nueva integrante del "clan" tras el casamiento con Ricky: "A ella la conozco y es una chica espectacular. Sé que van a ser muy felices y bendecidos en su vida".

Ricardo Montaner aclaró por qué su hijo Héctor no fue a la boda de Ricky y Stefi Roitman

Ricardo Montaner siempre se muestra muy unido con Ricky, Mau y Evaluna, hijos que comparte con su esposa actual Marlene Rodríguez Miranda, por lo que llamó la atención que Héctor, el hijo que comparte con su expareja, no haya estado presente en la ceremonia. Alejandro, el otro hijo que tuvo con Ana Vaz, sí fue parte de la celebración.

"Pero estuvo, igual, porque… ¿viste que no se permitían celulares? Yo sí tenía uno. Lo llamé por FaceTime y pudieron ver la boda en tiempo real sin problemas", contó Ricardo Montaner. Sobre la razón de su ausencia, explicó que el problema fue que no pudo viajar hasta allí. "Mi hijo Héctor desgraciadamente no pudo venir porque no pudo viajar. Él está apenas tramitando o terminando su residencia americana, porque él es venezolano, y no puede salir de Estados Unidos hasta que el proceso se complete. Por esa razón, ni Héctor ni la familia pudieron venir”, aclaró el cantante frente a estos rumores.