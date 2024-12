La estrella que eligió TN para reemplazar a Sergio Lapegüe

Sergio Lapegüe se fue de TN y hubo cambios en la programación.

Sergio Lapegüe fue durante décadas uno de los periodistas más relevantes de la grilla de programación de TN y por es emotivo su salida del canal generó cambios bruscos en la programación. Su compañera histórica siempre fue la periodista Roxy Vázquez y tiene que ver con ella la noticia sobre la decisión del canal.

Vázquez y Lapegüe compartían el ciclo matutino Tempraneros en TN y su dupla es una de las más recordadas por los fanáticos del canal. En ese sentido, la revelación sobre lo que ocurrirá con la comunicadora en el 2025 causó sorpresa entre los televidentes: tendrá su propio programa.

Roxy siempre estuvo vinculada al mundo de la farándula y el espectáculo y, de hecho, hace algunos años formó parte del magazine de arde Mujeres en El Trece. Para aprovechar esa faceta de la conductora, desde TN le darán un ciclo a su estilo, que llevará adelante a partir del próximo año entre las 15 y las 17, según informó Laura Ubfal.

La despedida de Roxy a Sergio Lapegüe de TN

"Es un momento muy especial para todo el equipo, para todos nosotros. Es un momento especial porque es el último día de Lape acá, al aire. Nada más y nada menos que con 34 años en un mismo canal. Por mi parte, agradecerte y decirte que han sido 10 años... Es difícil a través de las noticias atravesar la pantalla. No estamos haciendo un magazine u otros tipos de programas. La verdad que siento que hemos logrado como pareja atravesar la pantalla y meternos en la casa de la gente. Y eso está buenísimo", comenzó la periodista.

Sergio Lapegüe.

Vázquez hizo hincapié en su buena relación con su colega y agregó: "Y Lape está re loco, y te sigue en todo. Y yo estoy re loca, y yo lo sigo a él. Se generó una química maravillosa y yo solamente tengo palabras de agradecimiento. No me voy a poner a llorar. Para mí, es un momento de mucha emoción".

La furia de Yanina Latorre con Roxy Vázquez

"Yo a esa mina un día casi la mato, yo la odio. Ella se reía de mis cuernos con ese programa que tenía en TN con Malnatti, me hacían mierda. Y un día lo invitan a Ángel y le preguntó por mis cuernos, entonces él dijo que no tenía nada que contar, que yo era la víctima y que no le correspondía. 'Ah, porque es tu amiga la cuidás', dijo ella", relató Latorre en el pase con Marina Calabró sobre Roxy Vázquez. Y siguió: "No estábamos hablando de un caso de corrupción, que me estaba cuidando, yo era víctima. Ella acosaba a las peluqueras y las maquilladoras para que le contaran la última novedad, si yo lloraba en maquillaje, y nadie contaba nada por fidelidad. Quería data. Un día la agarré contra la pared y la puteé. Ella iba a llorar y a quejarse, porque ella tiene un carácter de mierda. Subía y llamaba al capo de TN para quejarse de que yo deje de criticarla en LAM".