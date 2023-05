La estrella del cine y la TV que se encuentra alejado de todo en un pueblo de casi 3 mil habitantes

Una de las máximas figuras de la televisión y el cine fue interceptado en un pueblo de menos de 3 mil habitantes. El nuevo proyecto de la estrella de la actuación alejado del mundo del espectáculo.

Uno de los actores figuras del cine y la televisión argentina fue interceptado alejado del mundo del espectáculo para abocarse a otro rubro. El artista en cuestión se mostró en una pequeña localidad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a abandonar las grandes ciudades.

Los ciudadanos de la localidad de Dudignac, ubicada en el partido de 9 de Julio, estuvieron sorprendidos por la presencia de una estrella. "Para mí es muy importante. En 9 de Julio nació mi abuela, y estar en un grupo tan lindo, tan talentoso y donde es un placer trabajar y compartir esto de hacer una película. Todo es con buena gente, con humor, guiones buenos, equipo estupendo", expresó Pablo Alarcón, el actor que se encuentra en un nuevo proyecto laboral y dialogó con el portal Cadena Nueve.

Alarcón visitó el pueblo de menos de 3 mil habitantes en el marco de las grabaciones de la película de cine independiente llamada El Chajá, dirigida por Santiago Carrilla. "Estamos muy contentos, muy bien tratados. Quedan varíos días, aprovechando para conocer gente, conocer lugares. Mi familia es de Bragado, acá cerquita. Pensaba ir para allá a visitarlos", contó el actor de 76 años oriundo de la ciudad bonaerense de Pellegrini.

El equipo de producción eligió como locación el cementerio de Dudignac para filmar una escena dramática. "Esta es una época linda en la que sabes que lo que queda es lo que importa, es lo que tenés y hay que aprovecharlo", reflexionó sobre su actualidad artística combinada con recuerdos de la niñez y adolescencia en medio de la entrevista. Su último roce con el cine fue en el año 2019 con la película La casa en la playa dirigida por Cristina Agüero; en series, lo último que hizo fue trabajar en Matungo en 2014; y ese mismo año, estuvo en Somos familia por Telefe.

Pablo Alarcón en el set de grabación en Dudignac

Raúl Lavie y una conmovedora noticia: "En una hora y media"

Raúl Lavié es uno de los grandes artistas que tiene la República Argentina. Su participación en diferentes ficciones y sus presentaciones interpretando su música lo catapultaron hacia el altar de los más importantes exponentes nacionales. Es por esta situación que, en las últimas horas, fue protagonista de una conmovedora noticia.

Durante la noche del 16 de mayo, Raúl Lavié recibió Premio a la Trayectoria en la 25° edición de los Premios Gardel. Por este motivo, el cantante fue entrevistado por AM750 y allí dio indicios de su futuro inmediato en los escenarios. "Fue muy grato compartir una noche con todos los jóvenes que están sonando hoy", comenzó diciendo el protagonista.

Acto seguido, Raúl Lavié adelantó que festejará sus 70 años con la música cantando en vivo. "Contar 70 años en una hora y media va a ser difícil, porque hay cosas que no quiero dejar de contar y no me alcanza el tiempo, pero voy a tratar de condensar con imágenes en pantalla lo que hice en teatro, cine y TV mientras canto", sentenció el artista.