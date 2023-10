La escalofriante experiencia paranormal de Charlotte Caniggia: "Espíritus malos"

Charlotte Caniggia reveló el terrorífico momento que vivió en carne propia a sus 9 años, cuando vivía en un "castillo embrujado".

Charlotte Caniggia es una modelo y personalidad televisiva de 30 años, que estuvo como invitada en el programa de Fer Dente, Noche al Dente (América TV) el pasado martes 3 de octubre de 2023. Durante su paso por el programa, la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis reveló varios detalles sobre su vida profesional y personal. En un momento de la conversación, sorprendió al conductor y a todos los presentes al confesar el episodio paranormal que vivió años atrás, cuando vivía "en un castillo" italiano antiguo.

Tiempo atrás, la hermana de Alex Caniggia había contado que vivió en un castillo embrujado cuando tenía apenas 9 años. Al ser consultada al respecto, la modelo asintió y dio a conocer detalles espeluznantes sobre aquella época de su vida, en la que su hogar era nada más ni nada menos que un castillo ubicado en un pueblo de Italia.

"¿Vos viviste en un castillo embrujado?" le preguntó el conductor del ciclo. "Sí, es que a mi mamá le gustan los castillos. A mí me dan mucho miedo, hay fantasmas ahí. Fue en Italia, en un pueblito que vivíamos. Mi papá trabajaba ahí, estaba en un club", recordó Charlotte.

Y agregó que ese castillo "tenía dos cuadros en el living, uno era del conde y otro de la condesa". "Mi mamá no quería que pasemos ahí y nosotros pasamos igual. ¿Te cuento qué pasó? Estos cuadros eran diabólicos", aseguró, mientras Dente lo miraba con sorpresa.

Acto seguido, recordó uno de los días más terroríficos dentro de aquella propiedad: "Yo estaba jugando al escondite con mi hermano y atrás mío escuché a un hombre que se reía. Te juro por mi vida, no te estoy mintiendo. Yo le pregunté a mi hermano si lo escuchó y me dijo que sí".

Afortunadamente, sus padres le creyeron y tomaron medidas al respecto. "Mi mamá trajo un cura, tiró agua bendita y le dijo que se tenía que mudar porque habían espíritus malos en esa casa. Después terminó pasando que nos fuimos porque pasaban cosas muy extrañas. Habían ruidos de campanitas por la noche, los animales se morían, te juro", cerró, aún asustada.

La dolorosa confesión de Charlotte Caniggia sobre su relación con su familia

En más de una ocasión, Charlotte abrió su corazón y habló sobre la mala relación que tiene con sus padres. Cuando Marcelo Tinelli le preguntó al respecto en el Bailando 2023, aseguró que en su familia "son todos un desastre, unos chantas". "No hay conflicto exacto, pero la verdad es que mis papás se separaron y no se comunican con los hijos", detalló. Además sumó: "No es que no me dan bola, cada uno está en su mambo. También debe ser difícil separarse después de tantos años".

A pesar de esto, aseguró que está dispuesta "a sanar el vínculo familiar". "Estamos tratando ahí con mi hermano, pero es difícil. Me gustaría que me escriban 'hola hija, estoy orgullosa de vos'", se lamentó. Al escuchar su relato, Tinelli se mostró apenado y se tomó unos minutos para hablarles a los padres de Charlotte y pedirles que dialogaran con su hija.