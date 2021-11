La enorme fortuna que está en juego en la familia Menem tras la mayoría de edad de Máximo

El joven cumplió 18 y su madre está en contacto con abogados por la herencia que le correspondería.

El hijo menor de Carlos Saúl Menem, Máximo, cumplió 18 años hace cuatro días y se espera que reclame una millonaria cifra de dinero tras su mayoría de edad. Los herederos del ex Presidente de Argentina son Menem son Zulemita, Carlos Nair, Máximo y Antonela Menem; de esa manera, el hijo de Cecilia Bolocco podría generarle pérdidas a sus familiares.

"En la lista de bienes de Menem se incluyen terrenos en Chilecito, obras de arte, dinero en efectivo, acciones de la empresa Telecom, una casona en Belgrano que ya estaría a nombre de uno de sus hijos y la mansión La Rosadita de Anillaco, en La Rioja, también a nombre de uno de los hijos", expresó el periodista Diego Estévez en el ciclo A la Tarde.

Según se informó, la modelo y conductora chilena que estuvo casa con Carlos Menem durante 10 años estaría en medio de reuniones con abogados para pensar estrategias relativas a la herencia que su hijo debe recibir tras cumplir su mayoría de edad. Se estima que la cifra en disputa serían 7 millones de dólares. "A Máximo Menem le corresponde lo mismo que a los otros herederos según lo estipula la ley chilena", agregó el periodista, sobre lo que dicta la ley en el país natal de Máximo.

Las palabras de Carlos Nair tras la muerte de Carlos Saúl Menem

"Tuve muchas palabras de apoyo y mucha gente que lo quería realmente a mi papá. Incluso gente que no compartía la política con él. Noté un buen apoyo de la gente. Eso es lo bueno, cuando uno se va y deja algo bueno. Ni a mí ni a mi hermana nos quedaron cuentas pendientes", expresó Carlos Nair Menem, sobre la partida de su padre, quien falleció de una neumonía bilateral.

El ex participante de Gran Hermano continuó sobre cómo fueron los últimos días del ex mandatario: "Estuvimos cuidándolo, cumpliendo como hijos. Sinceramente, mi hermana y yo le dijimos todo a su tiempo. Lo pensé eso pero la verdad que no me quedó ninguna cuenta pendiente. Si uno hace un balance, es bueno. Le dije que lo amaba en la última charla y que era un gran padre. Él me contesto, estaba consciente obviamente. Le decía yo que estábamos los hijos cuidándolo y me decía que sí. Se fue feliz".

"Cuando era más chico yo, me acuerdo cuando íbamos a pescar. Cuando estábamos con mi hermana, los mejores momentos. Le dijimos todo antes que lo que pasó. Solamente quedan buenos momentos, más allá de las cosas feas que pasaron", cerró Nair.