La emotiva dedicatoria del Chaqueño Palavecino que emocionó a Tinelli: "Nos ayudaste"

El cantante de folklore cerró la emisión de Canta Conmigo Ahora con un mensaje que hizo emocionar a Marcelo Tinelli.

El Chaqueño Palavecino estuvo en Canta Conmigo Ahora como un participante más interpretando el clásico tema Amor Salvaje. Una vez finalizada su presentación, el jurado dio su devolución y el cantante de folklore argentino brindó unas cálidas palabras a Marcelo Tinelli.

La emisión del jueves 29 de septiembre de Canta Conmigo Ahora contó con el gran show del Chaqueño Palavecino. "¿Tengo un tiempito?", preguntó el músico que vive en la provincia de Salta para tomar la palabra y realizar una dedicatoria especial. "Se dio la posibilidad de venir y estar con ustedes compartiendo. Acá hay tanta gente que sabe de música", expresó.

Allí destacó el rol de cada uno porque "todos los que están por algo están". En ese momento, miró fijamente al conductor de El Trece para agradecerle, situación que lo tomó por sorpresa: "A vos Marcelo: yo creo que esta es una devolución de una manera de venir porque nos has dado una mano a todos. Todos hemos pasado por acá cuando lo necesitábamos", señaló el Chaqueño.

A Tinelli se le dibujó una sonrisa y todos comenzaron a aplaudir. "¡Te agradezco!", soltó el cantante en el cierre de su presentación, mientras el "Cabezón" lo despedía a los gritos. Lo último que se conocía del artífice del tema La ley y la trampa fue el tenso momento que vivió en pleno show, cuando oficiales de la policía local se subieron al escenario exigiéndole que diera por terminado el espectáculo y estalló de furia.

El dramático momento que vivió Tinelli en la vía pública

Marcelo Tinelli fue víctima de un tenso momento en la autopista Riccheri. El conductor de Canta Conmigo Ahora vivió una situación inesperada en plena madrugada, años atrás, y los detalles se conocieron en las últimas horas.

Fue Marcos Gorban, quien supo ser el productor de VideoMatch en la década de 1990, quien relató un curioso episodio que inicialmente intentó ser una broma para el "Cuervo". Según las palabras del protagonista, todo salió mal. "En aquel momento no existía en la Argentina el concepto de cámara oculta. Yo había leído a un periodista alemán que se llamaba Günter Wallraff, que se disfrazó y se hizo pasar por un turco. Estuvo seis meses así para demostrar y escribir un libro contando como se discriminaba a los turcos en Alemania en los años 70 y me flasheó”, relató el periodista.

Gorban fue iniciador de las cámaras ocultas en el ciclo de periodístico Edición Plus y desde ese programa, intentó soprender al "Cabezón" por los mil programas de Videomatch. En ese sentido, narró en La Cruda: “Salió mal. Fue heavy, estábamos haciendo una cámara oculta para Edición Plus (Telefe). Montamos un operativo policial en la (autopista) Riccheri en la madrugada en la que Marcelo volvía del Mundial 94, de los Estados Unidos. Ya era VideoMatch un boom, cumplían 1000 programas. Pusimos un retén policial y ahí había magos, disfrazados de oficiales. Le iban a abrir el baúl, en el retén y de ahí los magos iban a sacar corpiños y cosas del baúl. Cuando entraba la confusión se iba a tirar fuegos artificiales y le iban a decir que era una joda de Edición Plus”.

“No sabíamos que Marcelo jamás se iba a bajar del auto para abrir el baúl, sino que iba a bajar el chofer, por lo cual todo el chiste no tenía gracia. Porque una cosa era abrirlo y que él se sorprenda. Cuando pasó eso, los magos dijeron ‘vamos derecho al remate’ y empezaron los fuegos artificiales”, continuó Marcos Gorban, quien luego advirtió: "Empezamos a los tiros a las 3 de la mañana en la Riccheri. No sabíamos, porque no era público, que en ese momento le habían llegado amenazas a Marcelo. Lo habían amenazado a él o a las hijas. Entonces, estaba amenazado, lo paran a las 3 de la mañana en la autopista y se tiraron de cabeza a la zanja”.