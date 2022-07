La emotiva confesión de Lizy Tagliani: "Estoy averiguando"

La actriz y conductora habló en profundidad del gran deseo por el que apuesta en este momento de su vida.

Lizy Tagliani abrió su corazón y confesó cuál es su mayor deseo en este momento de su vida. En una reciente entrevista televisiva, la conductora contó cómo vive su presente amoroso junto a Sebastián Nebot tras su separación de Leo Alturria y develó cuáles son sus planes a futuro en pareja.

Durante una de las más recientes emisiones de PH: Podemos Hablar, Lizy Tagliani asistió como invitada y mostró una faceta diferente de ella en comparación a sus otras participaciones del ciclo. Sincera y con las emociones a flor de piel, la exconductora de El Precio Justo aseguró que tiene un gran deseo de convertirse en mamá.

"Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá", comenzó por decir la conductora en un momento personal de la entrevista. Además añadió: "Y ojalá lo pueda hacer".

En ese sentido, Tagliani también reflexionó: "La vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí". Con gran emoción, la estrella de Telefe aseguró que ya empezó a averiguar cuáles son sus opciones a la hora de convertirse en madre, ya sea en pareja o no.

"Estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil. También puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas", sentenció la actriz y humorista sobre el tema que la tiene entusiasmada.

Lizy Tagliani recibió un comentario transfóbico y su respuesta fue letal

Lizy Tagliani le respondió a un usuario que le dejó un hiriente comentario en sus redes sociales. Desde que se separó de Leo Alturria y rehizo su vida junto a Sebastián Nebot, la humorista recibe tanto comentarios de apoyo de sus seguidores como comentarios de odio. Esta vez, un seguidor le hizo un comentario que no le gustó para nada.

El comentario, hecho por una cuenta anónima de Twitter, contenía un chiste de mal gusto dirigido a la comediante debido a su identidad de mujer transgénero. Lizy lo citó, le contestó con una respuesta firme y contundente y su respuesta se volvió viral en la plataforma, en donde recibió el apoyo de muchísimos usuarios.

En respuesta, Lizy le contestó de una original e irónica manera: “Está muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón, eso sí que es de vicioso”.