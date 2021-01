El legendario conductor fue sorprendido en vivo por su hijo Christian.

En las últimas semanas, el legendario presentador televisivo Silvio Soldán estuvo el estudio de "MasterChef Celebrity" con su mística retro que recordó épocas nostálgicas con sus programas de preguntas y respuestas, para ganar el ansiado viaje a Bariloche. Invitado al magazine de Florencia Peña, el animador recibió una inesperada sorpresa que lo emocionó profundamente: un reencuentro virtual con su hijo Christian.

"¿Cómo lo convencieron?", lanzó Soldán, sorprendido por la aparición de Christian, en un móvil de "Flor de equipo". Luego de que Flor Peña destaque la belleza de su hijo, Silvio Soldán añadió, con orgullo: "Es casi más lindo que yo".

Dándole la palabra a su hijo, las cámaras captaron la emoción de Soldán mientras era homenajeado. "A mi papá lo conocen en todos lados y a él le encanta recibir el cariño de la gente. Siempre le piden fotos, autógrafos, saludos y es gente de todas las edades (...). Desde que nací tengo padres famosos, es la única forma que conozco, no sé como sería de otra forma. Cada vez que hago un trámite y ven mi nombre me preguntan, pero lo llevo con tranquilidad", señaló Christian.

"En casa es muy parecido a como se lo ve en la televisión. Siempre está muy arriba, muy pila, siempre riéndose. La verdad que es muy bueno, es muy transparente. Convivir con él fue un placer", agregó el hijo que Soldán tuvo con la mediática Silvia Süller.

Conmovido por las palabras de amor y afecto, el histórico conductor expresó: "Es que no quiere salir por televisión nunca. Es un fenómeno, un hijo tan bueno y maravilloso. Es un regalo que me dio la vida. Lo adoro, lo admiro profundamente y aprendo mucho de él porque es sumamente inteligente, muy pensante y me hace dar cuenta que estoy equivocado en muchas cosas. Siempre con discreción, elegancia aunque a veces con un poco de dureza también. Y yo lo comprendo y respeto enormemente, y generalmente tiene razón él".

Para cerrar, Christian, que es dueño de un bar en Palermo, respondió a la pregunta de si se encuentra similitudes con su padre a través de una reflexión: "Me parezco en todo, salvando las distancias generacionales. Me doy cuenta por muchas reacciones mías que soy igual, y seguramente cuando sea más grande voy a ser tan cabeza dura como él. Soy bastante romántico también, aunque las palabras no son lo mío; me gusta sorprender con detalles y gestos".