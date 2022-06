La durísima decisión que tomó Emily Lucius con El hotel de los famosos

Emily Lucius tomó una decisión polémica y muy importante tras ser eliminada de El hotel de los famosos.

Laura Ubfal reveló la tremenda decisión que tomó Emily Lucius tras ser eliminada de El hotel de los famosos. Además, la influencer usó sus redes sociales para dejarle un inesperado mensaje a Locho Loccisano, con quien se enfrentó durante el exitoso reality de El Trece.

El hotel de los famosos empieza a vivir sus últimos capítulos y cada vez quedan menos participantes. Una de las últimas eliminadas fue Emily Lucius, que tuvo un paso bastante polémico por el reality. Además de su relación con Martín Salwe (con quien hasta se casó), la influencer estuvo en boca de todos por ser una de las mayores hostigadoras de Locho Loccisano, quien sufrió ataques de pánico en el ciclo.

Pero lo que sorprendió en las últimas horas fue la información que dio Laura Ubfal respecto a la hermana de Belu Lucius. En su portal, la periodista contó que Lucius estaría muy enojada con Box Fish, la productora de El hotel de los famosos, por la imagen que se vio de ella en el reality.

Por eso, la influencer le habría indicado a la productora que no hará la recorrida que suelen hacer los eliminados del ciclo que conducen Chino Leunis y Pampita por los distintos programas de El Trece. En ese sentido llamó la atención la ausencia de Lucius tanto en Nosotros a la mañana como en Socios del espectáculo, programas que suelen difundir lo que sucede en El hotel de los famosos.

Según consignó Ubfal en su portal, la idea de Emily Lucius es dejar que pase el tiempo para que la imagen negativa que se vio de ella en el ciclo se diluya. Uno de los motivos del enojo de la hermana de Belu Lucius es por las ediciones que hicieron en el reality de El Trece, ella quedó como la gran causante del bullying que sufrió Locho Loccisano junto a varios compañeros del ciclo.

El pedido de disculpas de Emily Lucius

Consciente del escándalo que se generó en redes sociales por sus acciones en el reality, que además afectaron directamente sus fuentes de ingreso de canjes y publicidad, Lucius decidió compartir una disculpa pública en sus redes sociales. "Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió", escribió la influencer en su pedido de disculpas público.

En el texto, Lucius reconoció que se equivocó, aunque destacó que "no fue de mala leche". "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él", agregó la influencer. La respuesta de Locho no tardó en llegar y pese a que no la nombró directamente, el mensaje para Lucius fue claro: "No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos".