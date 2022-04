La dura despedida de Claribel Medina: "Nos dimos un abrazo"

Claribel Medina y un adiós inesperado en la televisión argentina. Su hija menor decidió marcharse del país y la conductora hizo pública una situación que los televidentes desconocían.

Claribel Medina hizo pública una difícil situación familiar que le toca atravesar. En El Show del Problema, programa que se emite por El Nueve, la conductora decidió contarles a sus televidentes que sufrió una despedida dura para su círculo íntimo y por la cual está transitando horas difíciles.

Madre de dos hijas, Claribel Medina reveló que la más joven decidió emigrar de Argentina para probar suerte en el exterior. "Agostina mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos e hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó en Miami a vivir”, contó la puertorriqueña.

“Yo las crié para que vuelen pero tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas, se la extraña muchísimo. Se la extraña horrores porque está en el exterior. Yo creo que estoy abierta a esto, yo me fui de mi país. Crié a dos mujeres enormes y siento un enorme orgullo porque ambas van en busca de sus sueños y es lo mejor que comuniqué para las dos”, agregó Claribel Medina, dando detalles del diálogo que mantuvo con su hija al momento de marcharse: "Fue en su casa de allá y a mí me duelen los aeropuertos y no me quise quedar ni un segundo ahí como para que ella haga su casa. La charla fue profunda y nos dimos un abrazo, y la mandé con fuerza al mundo”.

Claribel Medina y el aliento para su hija Agostina

Dejándole a su hija las herramientas para que triunfe fuera de su país, tal y como lo hizo ella en Argentina, la oriunda de Puerto Rico aseguró: “Los sueños no pasan por lo que no te dan sino por lo que andas buscando, la política es otro tema. Los sueños van hacia donde el alma te dice. Hay una edad que es el momento de entregar eso, alguna decide quedarse y otras no. Son decisiones profundas o no, a veces son efímeras y el cambio aparece. Tiene que ver más con el sueño que perseguís que con otra cosa”.

Claribel Medina rompió el silencio sobre las denuncias por abuso sexual que recibió Fabián Gianola, con quien iba a protagonizar la obra Relaciones Peligrosas en el verano. La actriz reveló por qué decidió no hablar cuando la obra se dio de baja por la situación judicial de su compañero.

"Me dio una enorme tristeza todo lo que pasó, yo esperé hasta que todas las voces fueran escuchadas porque hubo mujeres que sufrieron muchísimo pero de la otra parte, tampoco creo que se la esté pasando para nada bien", comenzó su descargo Medina, en diálogo con Mitre Live. La actriz celebró que las voces de las denunciantes hoy sean escuchadas por la Justicia.

La expareja de Pablo Alarcón relató cómo fue el momento en que se enteró de lo ocurrido con Gianola. "Yo estaba de viaje con mis hijas, me dediqué a la familia que estaba allá, no me enteré inmediatamente de lo que había pasado", enunció la estrella de Los Roldán. Y agregó: "Cuando llegué a la Argentina, él me mandó un mensaje para contarme la situación pero no profundicé mucho porque yo no tenía mucho más para decir".