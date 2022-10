La dura amenaza de Tomás Holder a Gran Hermano y Telefe: "Lo aviso"

Pocas horas antes de la gala de eliminación de Gran Hermano, Tomás Holder le envió una fuerte amenaza a la producción de Telefe y causó revuelo en las redes sociales. Qué fue lo que dijo el participante del reality.

Una vez más, Tomás Holder fue protagonista de una situación sumamente polémica. El verborrágico participante, quien quedó nominado en la primera gala de nominación de Gran Hermano, le envió una fuerte amenaza a los integrantes de la producción de Telefe y su comentario causó la reacción de las redes sociales.

Todo sucedió en la tarde-noche del sábado 22 de octubre. En una charla con Juan, Holder lanzó una dura advertencia a las autoridades del canal: "Si yo no zafo, no piso ni un programa así que no me inviten". Y agregó: "Si yo mañana salgo de acá, no me inviten a un programa que no pienso ir. Lo aviso. No hay ninguno, eh, así que no me rompan las pelotas".

En tanto, el participante de Gran Hermano simuló una de las preguntas que un periodista del debate de Telefe le podría hacer en caso de que quede eliminado del reality: "'Tomás, ¿cómo te ves? Fuiste el primer eliminado de la casa porque tu grupo se cagó en vos y no te salvó. ¿Cómo te ves?'".

Tomás Holder le hizo una dura advertencia a la producción de Gran Hermano y Telefe.

Con un tono irónico, y mientras se miraba al espejo, Holder continuó: "Y la verdad que fue una semana muy linda, mucha convivencia, comí rico...". En referencia a los anabólicos que toma para poder ensanchar su cuerpo, señaló: "Ahora vuelvo y me arranco a pinchar todo de vuelta... el que no se pincha no se hincha... y me voy a Pinamar. Ya está, esa es mi vida".

Tomás Holder hizo llorar a Thiago en Gran Hermano

Dialogando con Martina, Juan Reverdito y Nacho Castañares Puente en una de las habitaciones, Thiago se largó a llorar al revelarles lo que le hizo Tomás Holder: "Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...".

"Tiene razón, a mí también me hubiese molestado", acotó Martina, empatizando con Thiago. En ese momento, Juan dio su visión y defendió a Holder: "Tomás siente que no estás con el grupo, así que demostrale también a Tomás que estás con el grupo".

Pese a haber llorado por su culpa, Thiago le soltó la mano a Holder y dejó en claro que no seguirá su juego: "Me chupa un huevo ya, que piense lo que piense". De esta forma, la alianza que parecía tejerse en los primeros días entre Tomás y el chico de González Catán se deshilacha poco a poco y con ellos crece la grieta dentro de la casa de Gran Hermano.