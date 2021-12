La drástica decisión de la esposa de Antonio Laje tras las denuncias: "Explotó todo"

Antonio Laje enfrenta un complicado momento personal tras la ola de denuncias por acoso y maltrato en su contra.

Las denuncias por maltrato y acoso contra Antonio Laje que se dispararon en los últimos días impactaron directamente en la vida laboral del conductor de Buenos Días América, pero en las últimas horas también se supo que el periodista enfrenta un difícil momento familiar. Según revelaron en Paparazzi, la esposa de Laje no estaría nada contenta con todo lo que se reveló en los últimos días. "Explotó todo por los aires", cuentan desde el medio fundado por Luis Ventura y Jorge Rial.

La ola de denuncias contra Antonio Laje comenzó con el llanto de María Belén Ludueña en su despedida de Buenos Días América y sus palabras en Almorzando con Mirtha Legrand. El efecto cascada se hizo indetenible para las autoridades de América TV luego de que otras excompañeras del periodista contaran sus propias experiencias de trabajo con Laje. Atento a la cantidad de denuncias, el periodista hizo un descargo en vivo en el que se quebró, aunque hubo muchas personas que no le creyeron.

"Dudo que si hubiera denunciado una sola persona, Laje hubiera hablado. Lo dudo, pero se le vino tipo fila de dominó", opinó Fanny Mandelbaum en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). La periodista, con una extensa trayectoria en los medios, también consideró que las disculpas por parte de Laje deberían haber sido en privado y no en público: "Tienen que ser sentidas, y en privado. Eso fue para la platea". Pero en Paparazzi revelaron una información muy fuerte sobre el presente familiar que atraviesa el conductor de América TV.

En el reconocido portal de espectáculos aseguran que la esposa de Antonio Laje desea separarse del también piloto de avión. "Antonio está casado hace años con María Carlota del Campo pero mantiene su vida privada con muchísima reserva por lo que son pocas las cosas que se saben de él fuera de lo profesional. Pero esta vez explotó todo por los aires", le revelaron a Paparazzi quienes conocen a la pareja.

Las palabras de Antonio Laje: tras el escándalo, se defendió al aire

Ayer por la mañana, Antonio Laje llegó al límite y decidió dar declaraciones propias sobre el escándalo que aún lo envuelve. El periodista aprovechó su espacio al aire en Buenos Días América para pararse frente a las cámaras y dar un discurso de defensa propia.

"No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y después los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las 4 horas ni por qué soportarla", comenzó por decir al aire.

Así mismo, en este mismo discurso, Antonio Laje aseguró que el no sentía que hubiera maltratado a nadie jamás, pero que si alguien lo había sentido así quería pedirle disculpas en persona porque "se maneja de esa forma". Sin embargo, hubo algo que el periodista no toleró y tuvo que ver con la cantidad de críticas que recibió a través de redes y la gran oleada de escrachos por parte de sus colegas.

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", lanzó Laje completamente quebrado.