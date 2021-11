La dolorosa promesa que Baby Etchecopar debe cumplir tras las elecciones 2021

Baby Etchecopar hizo una promesa sobre el Frente de Todos en las elecciones 2021 y le salió pésimo. Las redes sociales estallaron y le piden que la cumpla.

Baby Etchecopar volvió a ser tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad, no tuvo que ver por haber dicho algún insulto contra el Gobierno de Alberto Fernández. Tras los resultados de las elecciones 2021, varios internautas le recordaron la promesa que realizó tras las PASO 2021. En aquella instancia, el verborrágico conductor aseguró que si el Frente de Todos sumaba un punto más en las generales, se retiraba del periodismo.

¿Cumplirá? En septiembre pasado, Etchecopar tomó su micrófono del programa "Basta Baby, por A24, y realizó una promesa: "Si llegan a subir un punto en la Provincia, me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre". "Si la gente pobre se vende por una bicicleta, y si piensan que su moral y su dignidad son tarjetas de teléfono de 500 pesos, entonces no vale la pena seguir luchando por este país. Yo creo que la gente tiene más dignidad que una bicicleta, que una tarjeta para los pibes", agregó, resignado.

En tanto, y tras los resultados, el conductor que también conduce un programa en Radio Rivadavia tomó su Twitter y escribió, muy enojado: "El 38 % de los bonaerenses eligieron seguir viviendo en la pobreza, en la miseria, que les roben y los maten en la esquina. ¡País inviable! País de pelotudos". Lo cierto es que, tras aquellas declaraciones y el crecimiento del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, las redes sociales estallaron y varios usuarios le recordaron a Baby que debe cumplir con su palabra.

Baby Etchecopar, conductor de A24.

Los resultados de las elecciones 2021 en la Provincia de Buenos Aires

En las elecciones 2021, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el Oficialismo tuvo una clara mejoría. En las PASO, Juntos por el Cambio sacó el 39,78% y el Frente de Todos hizo 35,43%. En tanto, en las generales, el macrismo obtuvo 39,81%; mientras que el Gobierno se ubicó con 38,53%.

Las redes sociales se burlaron de Baby Etchecopar y le pidieron que cumpla con su promesa

Elecciones 2021: Katopodois destacó la remontada en la Provincia de Buenos Aires

El ministro de Obra Pública de la Nación, Gabriel Katopodis, destacó el trabajo de la militancia que se puso la campaña al hombro. "No tengo dudas de que los votos que se sumaron en la provincia de Buenos Aires son fruto de la militancia", resaltó el mandatario. Y señaló: "Los militantes se pusieron la campaña al hombro y volvieron a lo mejor que saben hacer ya que se había perdido la calle por la pandemia".

"Hubo una recuperación muy importante de votos en un contexto muy complicado", remarcó Katopodis y aseguró que "no hay que perder de vista que la gente no está bien y que el peronismo tiene que sacar al país de esta crisis en las que nos dejaron Macri y la pandemia".

Respecto a los resultados de las elecciones y la performance de Juntos por el Cambio sostuvo que "la elección muestra que ellos no tuvieron un respaldo contundente en provincia de Buenos Aires". En esta línea, aseguró que tienen la expectativa de una oposición razonable de cara a los nuevos debates legislativos. "Los problemas que tiene la Argentina demandan acuerdos pero también confrontaciones, porque hay dos modelos y esa confrontación la tenemos que dar de manera inteligente", aclaró.