La dolorosa muerte que golpea a Panam: "Es muy fuerte"

La animadora infantil reveló el terrible momento personal que atraviesa y aseguró que siente "como si se le hubiera muerto su papá".

La famosa animadora infantil, Laura "Panam" Franco, habló de una dolorosa muerte que la golpea a nivel personal y artístico. Con gran pesar, la cantante se refirió a la pérdida de un ser muy querido y aseguró que "siente como si se le hubiera vuelto a morir su papá".

En diálogo con Intrusos, la famosa conductora de programas infantiles reveló el gran dolor que atraviesa luego de la muerte de Carlitos Balá. El reconocido actor falleció a fines de septiembre del 2022, pero "Panam" aún no puede superar el dolor que le supone la pérdida de "su papá artístico".

"Casi un mes, muy fuerte. Sabíamos que iba a suceder pero es como que...ahora que lo veo en las imágenes es como que digo 'se me volvió a morir mi papá'", expresó "Panam" visiblemente emocionada en el programa de América TV. Luego profundizó: "Mi papá murió cuando yo era muy joven, después lo tuve a Gerardo (Sofovich) y después Carlitos pasó a ser ese papá artístico".

Durante once años, "Panam" trabajó junto a Carlitos Balá, tanto en televisión como en teatro. Según reveló, para ella siempre fue un honor trabajar junto a ese ídolo de la infancia. "Yo me siento feliz y bendecida de haber podido compartir esos once años y haber podido homenajearlo como se lo merecía, porque la gente se ponía de pie y se emocionaba hasta las lágrimas. Hicimos 252 funciones, compartimos muchas cosas", sentenció la conductora.

Carlitos Balá y Panam.

Panam denunció a un programa de Tinelli por plagio: "Respetame"

Panam denunció un programa producido por Marcelo Tinelli. La razón por la que lo hizo está relacionada al plagio: en diálogo con Enrulados, la conductora infantil explicó las razones por las que se molestó y dio detalles de la conversación que mantuvo con "El Chato" Prada para remediarlo.

¿De qué programa habló Panam? De El Universo de Lourdes, el envío infantil que estrenó Lourdes Sánchez (pareja de Prada) en 2016 con la producción de Ideas del Sur (exproductora de Tinelli) y cuyas emisiones se vieron por la pantalla de América TV.

"Estamos bien, yo la invité cuando ella se quiso dedicar a los niños en un momento. Es como que avalé su arte, la invité a cantar sus canciones. Vino y me agradeció. Siempre de mil amores", comenzó diciendo Panam, quien agregó: "Cuando hicieron el programa, había muchas cosas que se parecen, hasta los acordes de las canciones. Con toda la confianza, llamé y le dije 'Chato, Lourdes, estos acordes son iguales'".

Para cerrar, y destacando su trayectoria y la cantidad de canciones que creó para los más pequeños, Panam exclamó: "Una cosa es el respeto de consideración, te di una mano cuando empezaste, respetame. Ahí lo entendieron y todo bárbaro. Soy una persona de conciliar". Lo cierto es que esta verdad se supo mucho tiempo después de emitirse este programa, puesto que la primera edición salió en el aire de América TV hace aproximadamente seis años.