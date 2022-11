La dolorosa muerte que golpea a Anibal Pachano: "La peleó mucho"

El famoso actor despidió a su ser querido con un contundente homenaje en televisión y le agradeció todo el tiempo compartido juntos.

Aníbal Pachano sufrió una terrible pérdida que lo toca muy de cerca. En una reciente entrevista, el actor se mostró sumamente afectado por la situación e incluso decidió rendirle homenaje a su ser querido al mostrar lo agradecido que estaba por el paso de esta persona por su vida. "Era única", aseguró el artista en este mismo diálogo.

Este miércoles 23 de noviembre se conoció la noticia de la muerte de Sandra Guida, una famosa actriz de teatro musical que acompañó la carrera de Pachano durante mucho tiempo. Luego de que trascendiera la novedad, el actor brindó una entrevista con Intrusos en donde habló a corazón abierto sobre su vínculo con la actriz e incluso aseguró que ella lo ayudó a salir de su adicción al cigarrillo.

El artista asistió al programa de espectáculos para hablar de su triunfo tras haber ganado el premio Ace de Oro, pero también quiso aprovechar el espacio para agradecer la influencia que tuvo Guida en su carrera teatral. "No quería dejarlo pasar porque fue una persona que me ayudó un montón, no solamente a animarme a a cantar, si no también a otras cosas que empezaron a surgir", empezó por reflexionar el actor visiblemente conmocionado.

En este marco, Pachano confesó cómo fue que su amiga lo ayudó a dejar su adicción al cigarrillo: "Ella fue la primera persona que me dijo: 'Dejá de fumar'. Y me ayudó absolutamente y dejé de fumar gracias a Sandra Guida". Por otro lado, el actor también aprovechó para describir a su amiga y dejar su nombre en alto.

"Era una persona única, muy talentosa, con un gran don de persona, dedicada al arte de lleno. Era muy precisa con su trabajo y creo que obviamente es una gran pérdida", precisó Pachano. Por último, sentenció: "Fue una de las mujeres más grandes del musical argentino. Haber tenido el honor de trabajar y de ser amigo fue mucho".

Sofía Pachano confirmó lo que todos pensaban de su papá: "Nos dimos cuenta después"

Sofía Pachano brindó declaraciones que estuvieron vinculadas a la relación con Aníbal Pachano, su papá. La actriz y conductora hizo un recorrido desde que era niña, adolescente y pasando por la adultez, donde reveló los problemas que tuvo el director de teatro con distintas enfermedades.

"Creo que perdí la infancia cuando me di cuenta de que había cosas a tratar, por mi bien, con mi papá", contó Sofía, quien dialogó con Gastón Pauls en el ciclo llamado Seres Libres emitido por Crónica TV. Allí habló de la adicción de Aníbal con la cocaína, cómo fue enterarse que tenía HIV y el posterior diagnóstico de cáncer.

"Cuando empiezo a ver cambios actitudinales muy fuertes, lo hablé en terapia y con mi mamá. Él estaba muy bloqueado. Fue imposible tener una relación con él. Yo no entendía si era una adicción, si era un loco", expresó. "Nos dimos cuenta después, cuando le diagnostican cáncer", dijo sobre el difícil momento.

"A los 16 descubrí que mi papá tenía HIV. Y ahí dije 'che, esto ya es un montón'. Porque habían muerto muchos tíos míos", dijo la exparticipante de Masterchef Celebrity. Y agregó: "Ahí dije 'se va a morir'. Llame a mi mamá y todo se charló mucho. Fue difícil de procesar".

Por otra parte, la hija del director teatral relató "el cambio en su sexualidad" a sus 12 años: "Nadie me lo dijo. Siempre, siendo hija de artistas, te sobreadaptás a un montón de situaciones, buenas y malas". En este sentido, recordó qué sentía frente a esta situación: "'Pero papá ahora está usando tacos y pestañas postizas. Esto no es lo normal', pensaba yo a los 13 años".