La dolorosa confesión de Rodrigo Lussich tras su separación: "Mi corazón esta seco"

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su situación sentimental, en medio de su duelo amoroso.

Rodrigo Lussich hizo una dura confesión sobre su situación sentimental actual, luego de haberse separado de Juan Pablo Kildoff, con quien incluso iba a casarse.

El conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) iba a casarse con Juan Pablo, con quien llevaba tres años de relación, pero su vínculo terminó durante la pandemia del coronavirus. Desde entonces, Lussich atraviesa un duelo del que parece aún no haberse recuperado.

Recientemente, fue interrogado al respecto en un evento por un periodista de Ciudad Magazine, quien quiso saber si estaba saliendo con alguien. "Mi corazón está seco, seco, seco. Estoy solo, solísimo. Vengo de una relación larga, con bastante compromiso en el medio, así que estoy en un momento medio de duelo, transitándolo tranquilo", aseguró.

Y aclaró que hace chistes sobre su vida amorosa en Socios del Espectáculo solamente para sumarle algo al programa. "Juego con mi soltería al aire porque es parte del juego. Puedo cortejar a un colega o decirle a alguien que es 'el hombre definitivo', pero es parte del laburo. Estoy solo y lo vivo con mucha tranquilidad", sumó.

"¿Picoteás o sos un hombre célibe?", indagó el notero. "Picoteo, pero no como podría. Podría picotear más. He tenido mejores épocas. Pero es que me da bastante fiaca", declaró. Al ser consultado por el movilero si seducía hombres en boliches, Lussich dijo que no. "Ya estoy grande y queda medio patético. Uno tiene esta cosa de pendejo, pero ya estoy grande para algunas cosas. Uso Instagram, aplicaciones de citas. Pero de ahí a que después pase algo. Mucha charla, pero en general queda ahí porque me da fiaca", concluyó.

Rodrigo Lussich confesó que tuvo un romance con un reconocido periodista

Recientemente, Rodrigo Lussich mostró un tape en Socios del Espectáculo en el que aparecía un periodista. Adrián Pallares lo reconoció de inmediato y le preguntó a Rodrigo frente a las cámaras: "¿Es él? ¿Acaso el presentador que está ahí es conocido de esta casa?”. "No, no... Las chicas no saben de qué hablamos", respondió Lussich, intentando evitar que las panelistas se enteraran.

Finalmente, confesó: “En el tape que estábamos viendo, el presentador que está ahí, con una colita… Bueno, lo conozco”. “¡No me digas, no me digas! Rodri, ¿vos estuviste con él?”, le preguntó la panelista Mariana Brey. "Él me invitó al hotel de Madonna en Miami y bueno, fui. Fue un fin de semana largo de agosto”, recordó Lussich.

“Estuve ahí con ese chico, con el chico y la colita. Fue un touch and go”, sumó, divertido. "¡Está re cambiado! Es una figura muy famosa en el área latinoamericana de Estados Unidos", le comentó Pallares. "¡Mirá lo que te perdiste, Rodri! ¡Una carrera en Estados Unidos!", bromeó Brey. "No, no, no. Es solo amistad, solo amistad", aseguró Lussich.