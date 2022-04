La dolorosa confesión de Jorge Rial: "He roto un matrimonio"

El periodista se refirió a su relación con el poder y el dinero.

Hace poco más de un mes, Jorge Rial compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a Dante Gebel adelantando que estaría en su programa. La emisión de La Divina Noche finalmente salió al aire y las declaraciones del periodista resultaron muy polémicas. Se refirió a su relación con el dinero y el poder y desmintió las teorías sobre que se goza de la exposición que tiene en los medios.

Al momento de hacr referencia a la fama que tiene Jorge Rial de ser un hombre que tiene mucho poder en el ambiente del espectáculo, el periodista aprovechó para dar su punto de vista al respecto: "El poder te puede llegar pero hay que saber administrarlo porque te obnubila. Es algo que te prestan un rato, ven cómo lo manejás y que un día, te lo sacan. Siempre tenés arriba alguien más poderoso que uno. No conozco a nadie con poder absoluto. A mí el poder y la guita me trajeron problemas. He dejado un matrimonio, he roto un matrimonio por ambos".

Dante Gebel y Jorge Rial.

Como si eso fuera poco, Jorge Rial agregó: "El poder llega, se abre una grieta y se te instala pero en ese momento, no hay que dejar que te abran puertas, que te adulen. Hay que seguir haciendo las cosas, porque un día, insisto, se te va". De esta forma el conductor de Sobredosis de TV dejó en claro que tener poder puede llegar a ser muy peligroso si uno pierde de vista el rumbo o se deja llevar por eso que resulta siendo momentáneo.

A pesar de su fuerte confesión acerca del dinero y el poder, Jorge Rial en ningún momento aclaró si se refería al matrimonio de Silvia D'Auro o al de Romina Pereiro, con quien se casó en el 2017 y se sepaó hace algunos meses. Pero según lo que salió a la luz con cada separación, queda en evidencia que se trataría del primero, ya que fue un divorcio tormentoso por donde se lo mire.

Jorge Rial.

Jorge Rial habló de su futuro laboral

En diálogo con Iván Noble en Sobredosis de TV, Jorge Rial se sinceró al mencionar que a esta altura de su vida, le queda un sueño por cumplir. El periodista anhela tener su propio programa de fútbol. El músico estuvo de acuerdo con él mencionando que el deporte suele ser un tema entretenido y menos problemático que los espectáculos.

Estas declaraciones de parte de Jorge Rial tomaron por sorpresa a los televidentes que están acostumbrados a ver al periodista al frente de programas de entretenimiento donde se hable de la vida de las figuras de nuestro país. Por lo que resulta extraño imaginarlo conduciendo un o de deportes.