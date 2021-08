La divertida anécdota de una ex MasterChef con los Rolling Stones: "Bailé con Mick Jagger"

Candela Vetrano reveló que conoció a Mick Jagger y Ron Wood en el 2016 en la casa de Marcela Tinayre, y que hasta bailó con el cantante y se lo presentó a Ciro Martínez (ex Los Piojos).

Una vez más, como con cada celebridad que se acerca a su programa, Jey Mammón consiguió que su invitada del día compartiera una muy divertida anécdota. Candela Vetrano contó el insólito momento que vivió con dos de los integrantes de The Rolling Stones en el 2016, en la casa de Marcela Tinayre. "Me ‘lookié’ un poquito o me prestaron ropa, no me acuerdo. Y bailé con Mick", reveló la ex MasterChef Celebrity entre risas y ante la sorpresa de todo el estudio.

"Estaba saliendo de una obra de teatro y me llama mi amiga Manu Viale. Me pregunta cómo estoy vestida y le digo en ‘¡joggineta!’. Me dice 'vamos a cenar con Mick Jagger, venite ya'", comenzó contando Cande Vetrano ante la consulta del conductor de Los Mammones. En el 2016, en una de las visitas de The Rolling Stones al país, parte de la histórica banda se acercó a cenar a la casa de Marcela Tinayre, en Barrio Parque. A la cena también concurrieron otras personalidades como Valeria Gastaldi, Vero Lozano, Corcho Rodríguez e Isabel Macedo, según contó Jey Mammón.

"Me ‘lookié’ un poquito o me prestaron ropa, no me acuerdo. Y bailé con Mick", contó muy suelta de cuerpo la ex MasterChef Celebrity. En ese momento, el conductor de Los Mammones quiso saber si había podido hablar con una de las máximas estrellas internacionales de la música. La pregunta de Mammón le dio el pie a Cande Vetrano para contar otra insólita situación que vivió esa noche: "Presenté a Ciro (Martínez) con Mick. Fui la traductora. Le dije que Ciro era muy fanático de él".

El calvario que vivió Cande Vetrano al trabajar con Cris Morena

Otro de los momentos más resonantes de la visita de Cande Vetrano a Los Mammones fue cuando aseguró que la mayoría de aquellos chicos lograron salir adelante con ayuda psicológica para seguir vigentes en los medios. “Qué semillero eh. Cada uno que pasó por el mundo de Cris Morena, muchos de ellos…”, comenzó diciendo el conductor Jey Mammón. Por su parte, Cande Vetrano fue tajante y agregó: "Sí, la verdad que la mayoría… la mayoría con terapia… (seguimos en la tele)”.

De este modo, la entrevistada sorprendió a los televidentes aunque luego intentó explicar cuál fue el sentido de sus palabras. Tratando de restarle protagonismo a Cris Morena y su accionar al llevar adelante diferentes telenovelas en Telefe, Cande Vetrano sentenció: "No, digo por el hecho de trabajar desde chicos, me parece que la terapia está buena para contrarrestar con todo".