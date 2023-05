La devastadora revelación de Ricky Sarkany sobre la muerte de su hija Sofía: "Tres días"

El diseñador de calzados habló sobre la partida de su hija Sofía y causó conmoción. Ricky Sarkany reflexionó sobre la vida tras la muerte de la joven.

Ricky Sarkany habló sobre la muerte de su hija Sofía y cómo esa pérdida le cambió el sentido de su vida. El empresario aseguró que más allá del dolor ese hecho traumático significó una serie de aprendizajes sobre lo esencial de la vida y se mostró aguerrido en su discurso.

"Cuando veo una foto con Sofía pienso que era tan feliz y no lo sabía. Le perdí por completo el miedo a la muerte. Mi trabajo me hace pasar el tiempo y poder no sentarme a analizar, a filosofar o a meditar y me tiene distraído. Es una especie de anestesia", comenzó su descargo Sarkany en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

El empresario aseguró que no llora delante de la gente, sino que cuando está en presencia de otras personas muestra una sonrisa. "Lloré muchísimo durante tres días seguidos encerrado en un vestidor solo. Uno aprende a vivir o no le queda otra opción que vivir con el dolor. Yo te podría decir que es otra vida. Es el tiempo que sigue, porque el tiempo sigue corriendo, pero la vida no es la misma", reflexionó Sarkany. Y cerró: "Entendí que estamos acá, no sabemos por qué, para qué y por cuánto tiempo, y que hay un campo espiritual que sigue latente".

Ricky Sarkany, sobre la moda sin género

"Muchos de los diseños que hacemos son sin género. No hay ninguna razón para que un hombre no use zapatos con taco si quiere usar zapatos con taco. Vivimos algo que nunca imaginamos que fue la pandemia, con un aceleramiento hacia lo que íbamos: el no vestirse para aparentar o disfrazarse para estar en un grupo social, sino ser lo que uno aparenta ser", soltó Ricky Sarkany en alusión a los estereotipos de género relativos a la moda.

El diseñador aseguró que en la actualidad le dan mucha más importancia a la comodidad de sus clientes. "Nosotros dejamos de hacer zapatos de hombre de cuero con suela y con taco como los que usan los abogados porque lo que queremos contar es la comodidad y que uno se exprese como mejor se sienta. Nos vamos hacia diseños de zapatos sin género que en su mayoría son zapatillas", concluyó su descargo el empresario.