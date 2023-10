La devastadora noticia que Daniela Celis recibió sobre su embarazo: "Ya no"

Daniela Celis rompió en llanto al aire en Telefe al contar lo que nadie esperaba sobre su embarazo.

Daniela Celis es una exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que durante su paso por la casa más famosa del país comenzó una relación con Thiago Medina, con quien al día de hoy espera dos hijos. Si bien se muestra muy entusiasmada por vivir la experiencia de la maternidad, en las últimas horas, la joven de 27 años anunció la desesperante noticia que recibió por parte de los médicos. Su descargo se viralizó en las redes sociales y despertó una gran preocupación entre sus seguidores.

"Pestañela" estuvo como invitada en el programa conducido por Vero Lozano, Cortá por Lozano (Telefe), junto con varios excompañeros de la casa, como su novio Thiago, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Walter "Alfa" Santiago. Allí, la joven habló sobre los bebés que espera, y en un momento de la conversación con la conductora y sus panelistas, rompió en llanto y dio a conocer las inesperadas novedades sobre su embarazo.

"Te veo con los ojos llenos de lágrimas al hablar de la maternidad", le comentó Vicky Xipolitakis. Con la voz quebrada, Celis reconoció que esperar hijos "cambia todo". Fue entonces cuando reveló la palabra de los médicos: "Cuando a mí me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘click'. Ahí entonces dije: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien'. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo o miro una estrella, pido porque estén bien ellos, no es nada para mí".

En este sentido, recalcó que la maternidad "te cambia la mente y te importa nada más que la salud de tus hijos". “Yo ya no sueño más con nada. No te importa lo que te digan los demás, no te importan cosas secundarias. Solo quiero que estén bien ellos, verlos, conocerlos. A mí me dijeron que son dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento. Estoy muy emocionada, con muchas ganas, con muchas ansias, quiero saber quiénes son, quiero conocerlos, quiero ponerles nombres", sumó, entre lágrimas.

Si bien ya está confirmado que son gemelos, aún no se sabe su sexo. "Yo siento, mi sentimiento dice que son nenas. ¡Yo las veo, las vi, las sueño como nenas! Pero me pasó que en la última eco que fuimos con Thiago les vi cara de nenes. Casi me agarra algo, porque dije: ‘No puede ser’", recordó. Acto seguido, Thiago la interrumpió y afirmó, contundente: "Yo digo que son varones".

Daniela Celis reveló dónde concibieron a sus gemelos

Días atrás, Daniela había conversado con Vero Lozano sobre su embarazo y sorprendió a todos los televidentes al revelar en qué lugar cree que quedó embarazada. "Ya sé en dónde hicimos los bebés. Se me ocurre la conversación que tuvimos después de haberlo hecho porque la obstetra me dijo ‘las fechas promedio son estas'. Vimos las fechas y pensamos lo que pasó en ese momento", comenzó.

"Y con Thiago dijimos ‘no puede ser, fue en ese momento", comentó la joven. Y para terminar con el misterio, concluyó: "Fue en Brasil, en Buzios. Justo fue una noche que nos escapamos a la playa a disfrutar de las olas, del mar, de la noche, las estrellas, la luna... Pasaron un montón de cosas esa noche".