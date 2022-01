La despedida de Darío Barassi de El Trece: "Se lo deseo a todos"

Darío Barassi se despidió de "100 argentinos dicen", exitoso programa de El Trece, con un emotivo mensaje.

Es un hecho. Darío Barassi se va de El Trece y dejará de conducir "100 argentinos dicen". Por un tiempo, el exitoso conductor dejará de llevar adelante el reconocido programa que tantos puntos de rating le dio al canal perteneciente a Grupo Clarín. Luego de dar a conocer la noticia, emitió un emotivo mensaje en las redes para despedirse del ciclo.

Acompañado de una foto en donde se puede ver a los integrantes del programa brindando, Barassi escribió: "La esencia de '100 argentinos dicen' somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes)". Luego, ponderó al grupo de trabajo que hay: "Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón".

"Trabajar así, con esta gente, es una gloria que se la deseo a todos", añadió el reconocido conductor sanjuanino, hoy considerado uno de los mejores del país. Y finalmente indicó que en el tercer mes del 2022 volverá a la conducción de "100 argentinos dicen". "Hermanos míos, ¡hasta marzo! Que la magia dure en mi ausencia y explote en mi regreso. Los amo".

Darío Barassi se despide de "100 argentinos dicen" por un tiempo.

Por qué Barassi no estará en 100 argentinos dicen durante el verano

Además de tomarse unas muy merecidas vacaciones, Darío Barassi tiene otros planes para los meses de enero y febrero. El actor estará ocupado en la grabación de una nueva serie para la plataforma Star+. Con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción contará con los papeles protagónicos de Barassi, Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni.

Darío Barassi habló sobre sus vacaciones en El Trece y del reemplazo que tendrá en 2022

Con respecto al descanso que se pidió sobre el cierre de 2021, Barassi dialogó con Mirtha Legrand en El Trece y admitió que la idea es “frenar un poco, una semana" porque "estaba con el programa y con una ficción" en un año al que definió como "espectacular". Entonces, detalló: "Me organicé un poco…No quiero perder el agradecimiento. El año que viene voy a hacer una ficción para Disney+, así que voy a estar ocupado también con eso".

Más tarde, el conductor se refirió a los reemplazos que tendrá en 2022: se trata de Daniela Viaggiamari y Dani "La Chepi". "Estoy necesitando como un reemplazo, un tiempo. 'La Chepi´ va a hacer un par de semanas y están haciendo un casting para ver cómo siguen", señaló. Y completó: "Me parece que la mecánica va a ser de diferentes conductoras que me reemplacen por semanas para cubrir los dos meses que hay en los que no estoy, y yo ya en marzo creo que vuelvo al aire”.