La desgarradora confesión de Fede Bal tras el escándalo de los chats: "Nunca en mi vida"

El actor se pronunció sobre cuánto sufrió uno de los sucesos con más exposición de su vida. Fede Bal involucró a Carmen Barbieri y Santiago Bal en su descargo.

Fede Bal rompió el silencio y recordó cuán angustiado estuvo en un momento de su vida por una situación vinculada a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, que le dejó consecuencias en actitudes de su vida adulta. El actor se pronunció sobre cómo vive la exposición tras la viralización de chats privados.

"Se separaron en un momento donde a mí me dolió mucho. Fue muy feo, durante muchos años se habló de eso. Ellos se ocupaban de que se siga hablando y fue lo que más me dolía. Éramos una familia realmente hermosa. Teníamos una familia hermosa", comenzó su descargo Bal en diálogo con Telefe. Y sumó: "De mis viejos muchas veces dije que aprendí de lo bueno y de lo malo, de no repetir historias. Pero hoy en día siento que algunas caigo igual y en otras creo que hago la diferencia".

Fede Bal aseguró que siempre procura mantener sus cuestiones privadas en privado, pero soltó: "Que de golpe la gente hablé de mí, yo no lo voy a poder controlar nunca en mi vida. La gravedad de una infidelidad o una separación o los problemas del corazón es simplemente la intimidad y queda en el pedido de disculpas a tiempo o a destiempo".

Qué dijo Flor de la V de los chats que la involucran

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora (Señalándose a ella misma). Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo. ¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans", comenzó su descargo la celebridad de televisión. Y sumó: "Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio".

De la V recordó que desde sus comienzos en el mundo del espectáculo recibe prejuicios por su genitalidad: "Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara!".