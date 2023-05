La desconcertante experiencia mística de Luisana Lopilato: "Puedo hablar"

La actriz dio a conocer su increíble conexión espiritual. Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores de redes con una revelación impensada.

Luisana Lopilato hizo una publicación en su cuenta de Instagram y dio a conocer que tiene un poder espiritual, situación que sorprendió a sus seguidores. La actriz de tiras como Alma Pirata y Casados con hijos reveló qué actividad la conecta con su costado más armonioso.

"Todos tenemos una actividad o hobby que nos ayuda a desconectarnos del mundo o, mejor dicho, a conectarnos más con uno mismo. Esta es la mía, el senderismo. Hasta puedo hablar y escuchar a Dios porque estoy en completa paz. Vuelvo totalmente renovada", escribió la protagonista de Rebelde Way en el pie de foto de una publicación de sus redes, donde se mostró vestida con ropa deportiva en una montaña, en medio de su actividad favorita.

La actriz de cine y televisión recibió un sinfín de respuestas en su publicación que aludieron a las actividades que apasionan a sus seguidores. "Tal cual conectar desenchufar hermoso lugar encantado"; "Qué hermoso Plan, Lu ,me hace acordar mucho a Bariloche, donde nos perdemos cruzando bosques y lagos que son espejos"; y "¡Qué belleza Luisana! ¡Qué bien describís lo que se siente estando en ese estado de paz! Amo hacer esas caminatas en el bosque, cruzando arroyos y escalando, pero re poco", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Luisana.

Por qué Luisana Lopilato vino a la Argentina sin Michael Bublé

La actriz volvió a Argentina después de haber protagonizado durante dos meses en el verano la versión teatral de Casados con Hijos, proyecto por el cual toda su familia se vino de Vancouver a Buenos Aires. El viaje de Luisana Lopilato a su país natal junto con sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, se debió a un proyecto cinematográfico del que será parte. A pesar de que siempre se organizan para estar juntos, esta vez Michael Bublé debió quedarse en Canadá debido a sus proyectos laborales, según informaron en Diario Show.

El filme que Lopilato protagonizará se llamará Día de Vinilo y se empezará a grabar en el mes de julio de 2023.

Luisana Lopilato, sobre la versión teatral de Casados con Hijos

La actriz aseguró que volver al Gran Rex le generó mucha nostalgia, debido a la gran cantidad de años en que ella y sus compañeros de tiras de Cris Morena se subían a ese escenario. "Vine de Canadá y me instalé en el Gran Rex (risas). Hace tanto que no estoy en este teatro, de que tengo mis mejores recuerdos. Me lo conozco de memoria. Voy a cada rincón y me acuerdo de cosas. Por ejemplo el corralito, que era la habitación en la que teníamos un cuarto de juegos en Chiquititas", señaló.