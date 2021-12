La denuncia de Natalia Taddei contra La Mona Jiménez: "Toda mi vida creí que era una buena persona"

Natalia Taddei pasó por A la tarde (América TV) y confirmó que reclamará lo que le corresponde como hija de "La Mona" Jiménez.

Natalia Taddei fue confirmada como hija de Carlos "La Mona" Jiménez por la Justicia cordobesa aunque ni el cantante ni su familia la reconozcan como tal. Cansada del destrato, la mujer de 41 años denunció amenazas por parte del entorno de "La Mona" y confirmó que con el cantante cuartetero no hablan "hace años".

Natalia Taddei se hizo un estudio de ADN en el 2015 con el que buscó saber si sus sospechas de que "La Mona" Jiménez era su padre eran ciertas. El mismo dio positivo y la mujer que hoy tiene 41 años buscó un acercamiento al reconocido cantante de cuarteto. "El día que me dieron el papel, su abogado me dice que me va a reconocer a cambio de que renuncie a todos mis derechos. Yo le pregunté 'cuáles son esos derechos' y él me insultó. Me dijo: 'la plata, boluda'", contó Taddei en A la tarde (América TV).

La mujer desde chica creyó que Jiménez era su padre, por distintos motivos. "Me ha hecho regalos, me ha abrazado, me mostró su afecto. Nunca me llamó hija", reveló Natalia Taddei, a la vez que contó que no hablan "hace años". En ese sentido, Taddei se mostró muy decepcionada con las actitudes que tomó el cuartetero respecto a ella y lanzó un crudo análisis de lo que siente por su padre hoy en día: "Un hombre que no tiene palabra, no es más que un papel. Me ilusionaron. Toda mi vida creí que era una buena persona".

El reclamo monetario de Natalia Taddei

En la charla con A la tarde, Taddei reveló que el dinero no era una de sus preocupaciones cuando se hizo el estudio de ADN. El único motor que tenía en aquel momento era determinar su identidad, pero todo cambió al ver que tanto su padre como sus hermanos le dieron la espalda y no la reconocieron como corresponde. "Voy a ser muy sincera, no me interesaba la plata. Pero ahora, después de haber vivido todo lo que viví, voy a reclamar todo lo que me corresponde", aseguró Natalia Taddei.

