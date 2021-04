La decepción de Antonio Laje al ver que Roxy Vázquez cobra sus saludos: "¡De ninguna manera!"

La idea de la farándula argentina de cobrar sus saludos a través de la aplicación Famosos generó innumerables repercusiones. Entre los personajes que ofrecían un video a cambio de un pago en dólares estaba la periodista de TN Roxy Vázquez y su colega Antonio Laje se mostró sorprendido al enterarse en vivo.

En Buenos Días América trataron la noticia sobre la plataforma que tiene a famosos argentinos ofreciendo videos con saludos personalizados a cambio de una suma en dólares estadounidenses que varía dependiendo la celebridad. Luego de ver en la pantalla a Fredy Villarreal, Osvaldo Laport, Romina Malaspina, Rolando Schiavi, Greta Rodríguez y Quique Felman, y escuchar las palabras de su columnista Fer Carolei, Laje quedó estupefacto al observar que la periodista de TN también estaba dentro del selecto grupo de famosos.

“No, Roxy. No. ¡No! ¡No! ¡No! De ninguna manera”, lanzó con una sonrisa y abriendo sus brazos el presentador de América, sin poder creer que la conductora venda su saludo en la plataforma que se viralizó en la red durante las últimas horas. “Yo acá ya anoté a Antonio Laje”, dijo Carolei a modo de broma tras ver esa contundente reacción, y el piloto de avión le advirtió que “ni se le ocurra” hacer eso.

Vázquez, quien al igual que el crítico de su video hace la “primera mañana” siendo presentadora del segmento de 6 a 10 horas de Todo Noticias, ofrece su saludo personalizado a cambio de 22 dólares estadounidenses. “Les mando un beso grande. Les cuento las noticias a la mañana y muy temprano, pero siempre trato de mandarles energía positiva”, declara Roxy en uno de los videos subidos a la página.

La respuesta de Roxy Vázquez

Roxy Vázquez aprovechó el aire de Tempraneros, su programa en TN, para referirse al revuelo que se generó luego de viralizarse que una serie de famosos utilizan una aplicación que monetiza sus saludos (algunos personalizados) en dólares, y responder filosa

"Ay, ¡qué lío se armó con esto!", comenzó diciendo la conductora en su clásica sección La pluma de Roxy, donde repasa los temas del espectáculo que más resuenan. Y continuó: "Yo formo parte de la app, ¿¡qué les pasa!? ¿Cuál es el problema? ¡Por favor!", exclamó indignada ante las repercusiones.

Luego explicó: "Te pagan por hacer videos corporativos, te pagan por hacer saludos, te pagan por hacer videos comerciales. ¡Es nuestro laburo! ¿Cuál es el problema? Ay, ay, ay, ay, ay", cuestionó la ex conductora de Mujeres de El Trece (El Trece).

"Me causa gracia porque me hicieron una publicidad bárbara en todos los canales, asique les mando besos a todos y les agradezco", lanzó haciendo gala de su ironía. "Te apoyamos Roxy, muy bien", le dijo el periodista Adrián Ventura. "Envidia te tienen", agregó Fer Molinero. "Lo quería decir porque está en todos lados", concluyó Roxy Vázquez mientras uno de sus compañeros le preguntó si a él no le cobraba, a lo que ella respondió: "No".