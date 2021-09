La cruel anécdota de María Rosa Fugazot: Le pusieron vidrio en el maquillaje y se vengó

La experimentada actriz María Rosa Fugazot reveló que sus inicios en la actuación no fueron para nada fáciles y tuvo que sortear todo tipo de dificultades.

Invitada a Los Mammones (América TV) la actriz María Rosa Fugazot confesó una macabra anécdota de camarín que sorprendió a todos en el programa. "Me pusieron vidrio molido en el maquillaje", reveló, dejando sin palabras a Jey Mammón, antes de dar detalles sobre el extraño episodio que vivió en sus inicios en la actuación.

“Lo leí una vez y me impactó mucho. ¿Es cierto que te pusieron vidrio molido en el maquillaje?”, le preguntó Jey Mammon a lo que Fugazot recordó: “Cuando empecé, cuando era bailarina, me pusieron vidrio molido en el maquillaje. Y no me corté porque había una chilena, que también era bailarina y compañera mía que estaba sentado a mi lado y cuando agarré el pote me dijo ‘no te la pongas’. Era la crema de la cara”.

Curioso, Mammón le preguntó si sospechaba quién podía haber sido, dándole espacio a que la actriz relatase cómo se cobró venganza. “Había tres o cuatro, pero lo solucioné enseguida. 'A una le tiré un vaso que le pasó por adelante de la cara y le dije ‘la próxima te la zampo en la jeta, así de claro’. Y a la otra le puse el pie y se cayó por la escaleras y también le dije ‘la próxima te piso directamente", aseveró Fugazot, quien recibió los aplausos de todos en el programa.

“Yo no soy agresiva con nadie, pero cuando se trata de defenderme, ¡agarrate Catalina! La prueba está en que fueron dos o tres veces y nunca más jodieron. También me cargaron porque era virgen, me decían ‘ay, la virgencita, pobrecita la virgencita’”, arremetió la actriz de 78 años.

El duro presente laboral de María Rosa Fugazot

En mayo de 2021, María Rosa contó que está viviendo con una amiga ya que atraviesa un complicado momento económico y laboral. “Si no trabajo me cag... de hambre. Yo nunca me quedé con la jubilación, si hubiera tenido que vivir de mi jubilación, me suicido”, remarcó durante una entrevista a Jubilados TV, dando a conocer que sus ingresos apenas superan los 20 mil pesos.

“Por supuesto no me toca ninguna ventaja, no tengo retroactivo ni un pito, nunca me tocó nada, he seguido pagando porque tuve que volverme a inscribir en el monotributo para volver a trabajar. De lo que me quejo es haberle dado tanto al país, haber sido respetuosa de todas las leyes. Me quejo por haber pagado siempre lo que correspondía, de haber rascado de donde no había para pagar, para no deber, para no ser deudora o morosa y al final no me sirvió de mucho y hoy mismo no me sirve de nada”, cerró.