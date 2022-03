La cruda revelación de Tito Speranza sobre Gustavo Martínez: "Muy triste"

Tito Speranza habló por primera vez en público tras la triste muerte de Gustavo Martínez.

Tito Speranza habló con LAM por primera vez desde la lamentable muerte de Gustavo Martínez y dejó una tajante declaración sobre el tutor de Martita y Felipe Fort. "Es muy feo todo lo que pasó", se lamentó el exguardaespaldas de Ricardo Fort en diálogo con el programa conducido por Ángel de Brito por América TV.

Cuando Ricardo Fort comenzó a hacerse un invitado habitual en Showmatch, varios personajes que lo rodeaban consiguieron también crecer en su popularidad y entre ellos se destacó Tito Speranza, sin dudas. Pese a trabajar como personal trainer, su estado físico le permitió ser parte del equipo de guardaespaldas con los que el chocolatero se movilizaba y hasta empezó a protagonizar algunos divertidos cruces con Marcelo Tinelli. Esto le valió a Speranza la posibilidad de llegar a distintos programas, como Combate, aunque luego terminaría alejándose de la pantalla.

Debido a su contacto cercano con Ricardo Fort, su familia y Gustavo Martínez, Tito fue consultado por la muerte de quien fuera el tutor de los hijos del chocolatero tras su fallecimiento en el 2013. "No voy a hablar del tema, por respeto a este chico, ya está, se murieron los dos, es muy triste y hay pibes", comenzó opinando Speranza ante la pregunta del cronista de LAM. En ese sentido, el personal trainer consideró que no tenía nada para sumar con sus palabras: "Por más de que cumplieron 18, son chicos, no tienen papá, es algo muy triste y ¿yo qué voy a aportar?".

De todos modos, Speranza se lamentó por toda la situación al asegurar que le pareció "muy feo todo lo que pasó" y agregó que no le entraba en la cabeza la muerte de Martínez, a quien calificó de un "tipo normal". "Hace rato que no lo veía, los chicos ya son grandes", sumó el personal trainer sobre el tutor de Martita y Felipe, con quienes no tiene contacto desde hace ya un tiempo. Para cerrar, Tito Speranza habló de los hijos de Ricardo Fort: "La última vez que tuve trato eran chiquitos, ellos fueron tomando su camino. A la nena la veo parecida a la abuela y el nene tiene los gestos del padre".

La primera compra millonaria de Felipe Fort con la fortuna heredada

El influencer no solamente recibió sus 18 años en Estados Unidos, sino que además exhibió que adquirió un impresionante departamento en Miami de dicho país. De hecho, en los medios de comunicación ya había reconocido que de grande quería instalarse en Estados Unidos "para hacer negocios y estudiar actuación".

Más allá de que hace poco tiempo murió Gustavo Martínez, el tutor de los mellizos durante la infancia de ambos, el joven decidió cambiar rápidamente de página para enfocarse en sus próximos objetivos que están, justamente en territorio norteamericano, donde Ricky Fort frecuentaba.