La cruda confesión de Carmen Barbieri para las fiestas: "No tengo ganas"

Carmen Barbieri se sinceró este jueves en vivo sobre cómo planea pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo que se avecinan.

Carmen Barbieri contó este jueves en su programa cómo piensa pasar las fiestas de fin de año que se avecinan con un crudo mensaje. "Fede se está enterando ahora, ni él lo sabe", se sinceró la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine TV) respecto a las reuniones festivas características de diciembre con todo lo que ellas también conllevan.

El 2021 fue un año bastante difícil para Carmen Barbieri: el complicado cuadro de salud que tuvo que enfrentar por haberse contagiado de coronavirus la obligó a estar internada durante 40 días. Pese a esa situación, la actriz pudo recuperarse, tener un buen paso por la segunda temporada MasterChef Celebrity y ahora conducir un ciclo diario en televisión. Pero este jueves, Carmen Barbieri sorprendió con una cruda confesión sobre cómo piensa pasar las fiestas.

"Me quedé con eso de que vas a pasar Navidad sola", la apuró "Pampito" Perelló Aciar, su panelista. "Sí, Fede se está enterando ahora, no tengo ganas de reunirme con gente mía porque la he pasado muy duro este año", comenzó sincerándose la conductora. Continuando con su descargo, Carmen Barbieri agregó: "Yo sé que cuando uno lo pasa mal, y siempre lo digo, tiene que brindar por estar vivo y porque el año que viene sea mucho mejor, pero fue tan duro y tanto golpe este año".

En ese sentido, la conductora reveló que tampoco festejará Año Nuevo. "Quizás en mi casa me sirva un champagne y vea la tele y esté con mi perrito", reconoció Barbieri al tiempo que aseguró pasar muchas navidades en soledad por viajes, aunque este año se trata de una "elección" suya. Hablando directo a cámara, la actriz le envió un mensaje a Fede Bal, su hijo: "Quizás tenés ganas de irte con Sofía de viaje vayan, no se queden por mí el 24 porque se quedan por mí. No estoy triste, es una elección, quizás después cambie".

Pese a sus deseos de no pasar con seres queridos las fiestas, Carmen Barbieri aclaró que piensa armar el arbolito de Navidad tanto en su hogar como en el estudio de Mañanísima. "Y si no tenemos un arbolito, adornamos una planta, pero vamos a tener regalo para todos", bromeó la exvedette para cerrar el tema.

La pelea de Carmen Barbieri y Flor de la V

Florencia de la V dio información sobre la salida de Carmen Barbieri de la obra de su hijo, Federico Bal, y enunció: "Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico".

Esas declaraciones molestaron a la vedette, quien afirmó que de la V no tenía buenas fuentes: "Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”, dijo y luego despejó las dudas acerca de una pelea con su hijo: “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra".

"Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega", cerró la diva.