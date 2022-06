La crisis económica de Lissa Vera en El Hotel de los Famosos: "La hizo mierda"

Lissa Vera expuso el problema económico que padeció y causó conmoción en El Hotel de los Famosos. El mal momento de la cantante en el programa de El Trece.

Lissa Vera decidió exponer un doloroso momento personal. En una nueva edición de El Hotel de los Famosos, que tuvo lugar el pasado miércoles, la cantante manifestó el problema económico que atravesó junto a su familia y causó conmoción en el programa de El Trece.

De acuerdo a lo que se pudo ver, y antes de que los participantes se fueran a dormir, Lissa relató una mala situación que vivió junto a sus seres queridos. "A mi familia la hizo mierda el 2001", indicó, en referencia a la grave crisis económica que la Argentina atravesó en aquellos tiempos y que terminó con la caída del Gobierno de Fernando De La Rúa.

"Yo me voy a Bandana y ayudé a mis viejos. Si yo no hubiese tenido esa posibilidad, la hubiéramos pasado muy mal. Éramos 5 hermanos", añadió la cantante que brilló en la reconocida banda musical de mujeres. "¿En el 2001?", le consultaron. Y Lissa precisó: "Sí, yo me volví Bandana y, cuando todo el mundo no sabía cómo seguir, mi viejo compró un de contado un auto. Pude ayudar a mis hermanos, compraba ropa, zapatillas...".

Lissa Vera contó cómo fue que se salvó de un secuestro

Por otra parte, Lissa Vera fue consultada acerca del día en que logró salvarse de un secuestro. "La cosa es así... el hijo de un amigo de mi papá laburaba en un local de zapatillas enfrente de una villa de Ciudad Evita. El domingo él laburaba hasta el mediodía y a la mañana se cruzan dos pibes que estaban recontra duros, que estaban recontra pasados de falopa", relató.

En tanto, la artista explicó qué fue lo que los secuestradores le manifestaron al hombre del local de zapatillas: "'Vos que sos amigo de la Bandana, esa hija de puta se nos pasó. La estamos esperando en la esquina y la conchuda no salio. Íbamos a manotear a una de las hermanas, pero había mucha gente. Igual ya sabemos cuándo va a salir de nuevo'".

"O sea... ellos ya tenían data mía no sé cómo. Los pibes estaban tan pasados que fueron a contarle a él. Y ahí me fui. Al otro día yo viajaba a Paraguay, me iba de gira. Me hice dos valijas de ropa, me llevé un montón de cosas y no volví por un año a mi barrio", añadió Lissa, todavía conmocionada por la situación de la que se salvó.

Lissa Vera destrozó a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

La situación se dio luego de que todos los participantes se enfrentaran a un "cara a cara" para votar al que, según la consideración de cada uno, debía convertirse en el primer nominado a eliminación de la semana. Cuando llegó el turno de Lissa Vera, la cantante votó por Martín Salwe quien luego se la devolvió especificando sus motivos: "Siempre voto por el juego pero esta vez, aunque hayas jugado mal, lo hago por otra cosa. Me dio bronca la actitud que tuviste en todo sentido contra Emily. Espero que cambie en el futuro, porque te quiero". Entonces, Lissa no toleró más.

"Entendiste para la mierda. Te dije que lo que no estuvo bien fue tu actitud. ¿Por qué mi tirás con caca a mí? No te bancás que te digan algo, siempre tenés que ganar pero la vida no es así", lanzó Lissa Vera luego de escuchar las palabras de su compañero y continuó con una seguidilla de acusaciones. "Te pasaste de rosca, sobre todo con Locho. Insultás, no tratás bien", continuó.

Salwe no se dejó doblegar por esta acusación y replicó: "Vos hablás de energías, pero sos la menos indicada porque tenés la peor de toda la casa. Chupás la sangre de la gente. Esto es un juego y punto final". Indignada, la excantante de Bandana contestó sin tapujos: "Si es un juego, ¿por qué peleás tanto? Tenés un problema. No te podés callar. Sos soberbio, pedante y te encanta pelear con las mujeres".

"Aprendé a escuchar, porque te va a ir mal acá y en el futuro por los siglos de los siglos", sentenció Vera, pero Salwe se quiso quedar con la última palabra y aseguró que él "ama a las mujeres". "Respeto a la mujer, la valoro. A mi vieja, a mi hermana, a mis amigas, a las trabajadoras de acá, a las que están acá atrás y a vos. Cortala", sentenció el locutor.