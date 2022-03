La conversación secreta de Ángel de Brito y Adrián Suar por su salida de El Trece: "Me despedí"

El conductor de LAM expuso la última conversación que mantuvo con Adrián Suar, antes de su salida de El Trece.

La salida de Ángel de Brito de El Trece fue una de las decisiones que mayores repercusiones tuvieron en la televisión argentina del último tiempo. Finalmente, el propio periodista decidió contar su verdad de los hechos y cómo fueron las conversaciones con Adrián Suar en el paso de alejarse del canal del Grupo Clarín.

“Cuando surge la posibilidad de irnos, la productora nos lo propone y digo ‘sí, vámonos’ porque me parecía que no se daban las condiciones que nos merecíamos para seguir trabajando en El Trece, canal que amo y con el que estoy agradecido eternamente”, explicó el conductor de LAM, en diálogo con Por si las moscas.

Luego, habló sobre cómo quedó su relación con Adrián Suar, gerente de programación del canal: “Me despedí de Suar perfectamente. Fue muy generoso en la propuesta, obviamente me quiso retener en el canal por fuera de Mandarina, que rompa mi relación con Mandarina y me quede, yo ya había dado mi palabra de que me iba y la quise respetar”.

“Adrián fue súper generoso, me quería convencer, pero yo ya había tomado la decisión y aunque parezca raro suelo cumplir con mi palabra”, aseguró y continuó: “Mi relación con Adrián fue siempre cordial y lo va a seguir siendo porque a mí no me gusta estar a las puteadas con nadie. Yo le agradezco todos los años de trabajo”.

La panelista que se fue de LAM y dejó a Ángel De Brito

Una de las históricas compañeras del presentador de 45 años pegó el portazo, se marchó y se refirió a ello en una entrevista reciente. Se trata nada menos que de Mariana Brey, que ahora forma parte del nuevo Socios del espectáculo (El Trece), que justamente compite con LAM de lunes a viernes de 11 a 13.

Ella se fue al igual que Cinthia Fernández y Maite Peñoñori, mientras que las continúan son Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw. Y en la actualidad integra el envío de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La panelista dialogó con Juan Etchegoyen en Radio Mitre y fue contundente con respecto a las razones por las que se marchó de un envío que tantos resultados le dio en el plano laboral: "Vi el estreno de LAM y soy fan ahora desde el sillón. Qué se yo, lo vi y me puse en un lugar de espectadora desde el momento en el que tomé la decisión de no hacerlo este año y estoy convencida de mi decisión, era lo que necesitaba yo este año".