La contundente decisión de Rocío Moreno, expareja de Paulo Londra

En las últimas horas revelaron que Paulo Londra enfrenta una demanda por compensación económica de Rocío Moreno, madre de su hija y a punto de dar a luz a su segundo bebé.

Maite Peñoñori contó en Intrusos que Rocío Moreno, madre de la hija de Paulo Londra y con quien espera otro bebé, decidió recurrir a la Justicia para que el músico la compense económicamente por llevar sola su segundo embarazo. Una compensación que podría ser millonaria, teniendo en cuenta los ingresos que percibe el músico cordobés por sus producciones. Cabe recordar que la expareja lleva bastante tiempo sin vínculo pese a que tienen una hija juntos y Rocío está cerca de dar a luz a otro bebé de Londra.

Si bien los rumores circulaban desde hace tiempo, hace solo unas semanas Rocío Moreno confirmó que estaba separada de Paulo Londra, el rapero con quien tiene una hija de un año y medio y otro bebé en camino. La buena noticia para el cantante de que pronto volverá a lanzar música choca con la decisión de su expareja de demandarlo para que lo compense económicamente. La joven cuenta con el patrocinio de Ana Rosenfeld y decidió recurrir a la Justicia ya que considera que Londra la dejó sola para terminar de cursar el embarazo.

En ese sentido, Maite Peñoñori reveló algunos detalles de la determinación de Rocío Moreno. La propia periodista recalcó que cuando "sos conviviente (y no estás casado) tenés 6 meses desde que te separaste para presentar esta demanda de compensación", teniendo en cuenta que la pareja nunca se casó. Peñoñori también contó que Rocío Moreno está muy nerviosa por esta situación, ya que entiende que está sola desde que se separó de Paulo Londra hace unos meses, momento también en que se cortó el vínculo.

Además, la joven está lejos de su madre, ya que vive en el terreno de atrás de los padres de Londra, que serían bastante hostiles con ella. Inclusive, hace un tiempo Moreno comenzó a reclamar dinero para poder vivir con su hija y el rapero la llamó para asegurarle que no sabía nada al respecto, que era un tema de sus abogados, pero que quería hacerse cargo de la situación. Por el momento, eso no ocurrió. Se presume que la compensación podría ser bastante onerosa, teniendo en cuenta las ganancias de Paulo Londra en el último tiempo.

Del #FreePaulo a la libertad

El embrollo judicial que atravesó Londra se desató a raíz de su cuestionamiento de un contrato que firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020. Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produjera el cantante hasta entonces tendría que ser dividido con Big Ligas y la Warner.

Sin embargo, el cordobés argumentó que el contrato rubricado en 2017, cuando tenía 19 años, no le fue explicado debidamente y que creyó era para un video que se subiría a las redes, no para los derechos de sus canciones. La situación de Londra cobró notoriedad el año pasado a partir del hashtag #FreePaulo, y no fueron pocos los artistas de diversos géneros y nacionalidades que se expresaron en su respaldo, entre ellos los argentinos Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra.