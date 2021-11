La confesión íntima de Barassi en El Trece: "Estoy angustiado"

Darío Barassi reveló una intimidad en plena transmisión de "100 argentinos dicen" y sorprendió a miles de televidentes de El Trece.

Darío Barassi protagonizó un momento sumamente incómodo durante la transmisión de "100 argentinos dicen", programa emitido por El Trece. Durante uno de los juegos del exitoso ciclo, y en medio de un debate con los participantes, decidió hacer una confesión íntima acerca de su actividad sexual.

La charla se dio antes de que dos concursantes tuvieran que enfrentarse en una de las tradicionales pruebas que consisten en presionar un botón y responder la pregunta lo más rápido posible. En dicho contexto, Barassi le hizo un picante comentario a una participante que había manifestado que tenía un buen promedio de actividad sexual en la semana. "No te hagas la víctima. Vos contás en cámara, en un canal que mide 9 puntos, que hacés el amor ocho veces por semana".

"Está bien, no hay problema. No, no, ocho veces no", le marcó la participante. Interesado en el tema, el conductor consultó: "¿Cuántas?". "Más de una, seguro. Dos o tres", le respondió. Con absoluta sorpresa, Barassi repreguntó: "¿No tenés un día fijo?". "No, es cuando se duermen las nenas (las hijas)", indicó la mujer.

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen", en El Trece.

El presentador de El Trece trató de cambiar de tema y le consultó la edad a otro de los concursantes que estaba participando: "¿Cuántos años tenés?". "37", le resaltó el concursante. Y Barassi reaccionó: "¿Qué? No, no, me acabo de angustiar...". Y añadió: "Estoy angustiado. La estoy pasando para el or... pareciera que estoy con una vejez prematura y que volví a ser virgen".

¿Darío Barassi a Telefe en 2022? El sorpresivo gesto que enfureció a El Trece

El presentador llamó la atención del canal y de Adrián Suar hace poco más de una semana al haber replicado una historia en su cuenta oficial de Instagram (@dariobarassi), en la que tiene más de 3.5 millones de seguidores. Allí se lo vio a él rodeado por su amigo Darío Turovelsky, gerente de programación de Telefe, y por Germán Paoloski, quien si bien en algún momento pasó por El Trece ya es un referente de la señal de las tres pelotitas.

En el posteo se pudo leer textualmente: "¡Qué noche, Teté! Bebé! #barassifest". Si bien en principio se habría tratado solamente de una celebración en común entre los tres, la imagen posteada no hizo más que acrecentar los trascendidos mediáticos que ya existían previamente con respecto a la probable reestructuración de El Trece camino a la próxima temporada.