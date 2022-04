La confesión de Wanda Nara que perjudica a Susana Giménez: "Una fortuna"

La famosa influencer habló sobre la famosa entrevista que dio con Susana Giménez tras el WandaGate.

Los ecos del WandaGate aún resuenan entre el mundo de la farándula. Pese a que Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron pasar de página y volver a apostar por su amor y "La China" Suárez regresó a Argentina y formó una nueva relación, algunos detalles del escándalo todavía salen a la luz. Sin ir más lejos, en una reciente entrevista, Nara hizo una revelación muy importante sobre la entrevista que brindó en medio de la polémica.

Actualmente, Wanda Nara se encuentra de visita en Argentina. Por este motivo, la infleuncer fue interceptada por el movil de LAM y decidió dar una entrevista en vivo con el programa conducido por Ángel de Brito. Cuando el programa se emitía por el El Trece, Yanina Latorre informó cada detalles sobre el escándalo que involucraba la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda, por este motivo, la empresaria accedió a hablar con ellos en una extensa entrevista.

Cuando los ecos del escándalo empezaron a disiparse, la plataforma de streaming Paramount+ confirmó que Wanda Nara daría una entrevista exclusiva con Susana Giménez y que estaría disponible de forma exclusiva en el catálogo del servicio. En esta entrevista, la empresaria contó detalles inéditos sobre esta charla e incluso reveló la cifra que le habían pagado.

"Yo di la entrevista porque ya estaba pautado el viaje de la producción desde hace mucho tiempo y me parecía muy hipócrita de mi parte hacer un especial con Susana y que me vean disfrutando sin ser clara sobre lo que pasaba", confesó la influencer. Incluso, también develó que "ella propuso la entrevista" y que dejó que "Susana le pregunte lo que quisiera".

Un fuerte reclamo y la fuerte declaración de Wanda: cuánto le pagaron por la entrevista

En esta diálogo, Wanda Nara dejó en claro que accedió a dar la nota con Susana Giménez para ser trasparente con sus fanáticos en torno a lo que se hablaba en redes sociales en ese momento. Sin embargo, Yanina Latorre redobló la apuesta con una fuerte determinación hacia la influencer: "Claro, pero es más fácil dar una entrevista con Susana que con Ángel (De Brito), que se mete en terrenos más escabrosos".

Luego de esta acusación, Nara replicó con una fuerte declaración: "Si, el problema con lo de Susana es que me pagaron una fortuna por hacer la entrevista. No digo que Ángel no lo haga, pero yo ya tenía un contrato firmado". De esta manera, Wanda dejó en claro que su contrato previo le hizo mantener exclusividad con la plataforma de streaming.