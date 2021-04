La confesión de María O'Donnell sobre el periodismo en Argentina que es viral: "Nos volvemos barrabravas"

La hermana de Santiago y su feroz "mea culpa" junto a Tenembaum y Novaresio.

Si bien la autocrítica no suele ser el fuerte de la comunicación actual en la Argentina, María O´Donnell se atrevió a hacer una confesión durante una entrevista junto con Ernesto Tenembaum en el programa Dicho Esto por América 24, que conduce Luis Novaresio de lunes a viernes de 20 a 22 horas: "Hoy los incentivos son a crear hinchadas y no audiencias, entonces nos volvemos rápidamente barrabravas y no es nuestro rol tampoco".

La participante de MasterChef Celebrity 2 respondió a las preguntas de su colega rosarino y, cuando la consultó con relación al presente de la prensa de este país, fue contundente: "Tenemos mucha responsabilidad en esta dinámica de las audiencias tan polarizadas para colaborar a la calidad de un debate público, tranquilo, meditado, con información chequeada".

"Que no sea una situación en la que estás solamente impulsando aquellos temas que a vos te reditúan e incluso ignorás aquellos que te pueden jugar en contra de lo que son tus ideas o te pueden perjudicar", amplió María O´Donnell. "Es muy mala la calidad del periodismo que estamos haciendo en general", se sinceró.

"La extrema polarización lo que hace es que hagamos muy mal nuestro oficio fundamentalmente", reconoció la hermana de Santiago, que se dedica a la misma profesión. Al instante, Tenembaum coincidió con ella y remarcó que "las consecuencias que esto va a dejar no son buenas no sólo para el periodismo sino también para el debate, para el país, para la Argentina".

"La gente que grita para tener rating no le hace bien a nadie. A veces gritan ´Cristina (Fernández de Kirchner) chorra´, ´(Mauricio) Macri es la dictadura´ o ´tal va a ir preso´ cuando ni siquiera está en la indagatoria... Y uno dice ´pero esto no está pasando´", añadió Tenembaum. Por último, él también dijo que "no hace bien porque es mentira, pone a mucha gente nerviosa y no enfoca sobre los problemas reales del país".

Quién es María O'Donnell y su trayectoria en los medios

La también escritora y politóloga de 50 años nació en Estados Unidos y viene de una familia que fue parte de la misma actividad: es la hermana de Santiago, la hija del politólogo Guillermo y la sobrina del médico psiquiatra e historiador Mario "Pacho" O'Donnell.

Si bien hoy trabaja en Telefe, Net TV, Urbana Play FM y CNN Argentina, también lo hizo desde comenzó a ser famosa en 1996 para distintos sitios como TN, Canal 26, C5N, Radio Mitre, La Cien y Continental, entre otros.