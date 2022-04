La estricta condición que sufrieron Vicuña y Paola Krum en Telefe: "Cada vez que nos besábamos"

Benjamín Vicuña brindó detalles sobre las escenas de besos apasionados con Paola Krum en El Primero de Nosotros.

Benjamín Vicuña está pasando por un muy buen momento personal junto a su nueva pareja, Eli Sulichin, con quien oficializó su romance hace apenas algunas semanas. En medio de toda esta etapa de amor y felicidad, también está muy ocupado con su carrera actoral por los rodajes de El Primero de Nosotros, la novela que protagoniza. En algunas de las escenas, tiene besos muy apasionados con Paola Krum. El actor habló sobre esto en diálogo con Intrusos y explicó cómo fue grabarlas.

Para los actores, filmar este tipo de escenas románticas es una parte más de su trabajo. Como los rodajes fueron en pleno pico de la pandemia del coronavirus, Vicuña explicó que tuvieron que tomar muchos cuidados, como hisoparse bastante a menudo, ya que debieron actuar varios besos apasionados.

“Qué difícil debe ser hacer las escenas subidas de tono con Paola Krum… Eso sí debe ser difícil de hacer, ¿o no?”, le preguntó el movilero de América TV. “Nah, estamos acostumbrados. Imaginate que con Paola llevamos mucho tiempo en esto. Pero sí, nos tenían que hisopar cada vez que nos dábamos un beso. Pero no es una serie que trate de eso, tampoco”, señaló el actor chileno.

“Hay una historia de amor muy bonita que va a contrarreloj, pero sí. Había sus besitos… no son tantos, tampoco”, continuó. Sobre la recepción de la audiencia, Benjamín dijo estar muy feliz. “Estamos contentos con los comentarios del público. Es un tema que incomoda, que no es fácil, pero es necesario poder hablar de estos temas. De la enfermedad, de la muerte, de los amigos, que al final es el tema que más moviliza en esta serie”, cerró.

El movilero también indagó sobre su relación con Sulichin y le preguntó: “Hablando de historias bonitas, ¿cómo están llevando esta pareja con Eli?”. En respuesta, Vicuña aseguró estar muy contento y destacó que intenta de no hablar mucho sobre ella para protegerla de la exposición mediática. “Trato de no hablar mucho de ella porque la cuido y no es del medio. Trato de mantener su mundo, pero estoy contento. Es una mujer muy linda y estoy feliz”, sentenció.

La palabra de Benjamín Vicuña sobre Eli Sulichin

Aunque intenta preservar su intimidad lo mayor posible, recientemente el exesposo de “La China” Suárez conversó con Vero Lozano en Cortá por Lozano y dio algunos detalles sobre su romance. “Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio (que comparte con ‘La China’), que también fue el bautismo de Anita (la hija recién nacida de ‘Pampita’ con Roberto García Moritán). Ella estaba como amiga de la familia porque su mamá se muy amiga de Caro”, reveló.

Así, quedaron confirmados los rumores de que se habían conocido a través de “Pampita”. Acerca de su relación, Vicuña dijo sentirse muy bien con ella y que es muy buena compañera, ya que lo acompañó a Mendoza para el estreno de la nueva serie Papá al Rescate que protagonizará con “Laurita” Fernández. “Es intenso y la verdad que está bueno. Estamos bien. Es una mujer increíble que banca”, finalizó.