La compleja situación de salud de Darío Barassi en El Trece: "Estoy herido"

Darío Barassi expuso el calvario personal que sufrió para realizar el programa 100 argentinos dicen, por El Trece. Cuál es la dificultad de salud que padeció el conductor.

Darío Barassi protagonizó una situación sumamente compleja en 100 argentinos dicen, el exitoso programa que conduce por la pantalla de El Trece. En pleno inicio del programa, el famoso presentador decidió compartir el problema de salud que tuvo y que lo complicó para llevar adelante la conducción.

Durante la edición del pasado domingo 24 de abril, Barassi comenzó el programa haciendo señas y dando a entender que no tenía mucha voz para hablar. "¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No... ¿otra vez? ¿Qué te pasa los domingos?", le manifestó de manera picante Gigi, una de las productoras del ciclo televisivo. Y le apuntó: "Viene gente conocida, no podés estar todos los domingos enfermo mal".

Por su parte, el conductor sanjuanino reconoció que no está pasando por un buen momento en lo personal: "No, chicos... no sé qué está pasando. Por lo general estoy herido, estoy golpeado, emocionalmente inestable". De todas formas, Barassi indicó que la noche anterior al programa salió a bailar: "Lo tengo que decir... anoche salí y lo tengo que decir y lo voy a blanquear". Y antes de que la producción lo cuestionara, le marcó: "Soy humano también, es un sábado a la noche. ¿No puedo salir a tirarme unos pasitos?".

Darío Barassi compartió en 100 argentinos dicen la dificultad que tuvo para hacer el programa.

"¿Fuiste a bailar?", le consultó, con indignación, la mencionada productora de 100 argentinos dicen. Sin ningún tipo de remordimiento, el conductor se defendió y admitió que salió "un poquito" en la noche del sábado.

El agradecimiento de Barassi por la nominación en APTRA con 100 argentinos dicen

Con un extenso texto, Darío Barassi se mostró muy emocionado acerca de la nominación que recibió con el programa de El Trece: "Muy, muy, muy agradecido. A mi 100 argentinos dicen me cambió la carrera. Me reafirmó mi vocación de actor, pero en paralelo". Y agregó: "Con igual intensidad me hizo descubrir un oficio nuevo, con el que pretendo jugar y crecer mucho. Me gusta la tele, mucho me gusta".

Pese a que también recibió una nominación al mejor conductor del programa de la TV, el sanjuanino valoró mucho más la nominación grupal que recibió el ciclo televisivo: "Todo en mi es agradecimiento hoy. La nominación que más valoro es la del Mejor Programa de Juego, de verdad, porque el diferencial de este show es el equipo, esa es la clave. Yo estoy bárbaro como conductor, ya saben el problema de ego que tengo, pero el show, lo que pasa ahí cada día, es teatral, es mágico, sucede en serio y eso lo hace único".