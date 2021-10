La cocinera de Juana Viale amenazó con irse en vivo: "Pensaba otra cosa"

Jimena Monteverde, chef en Almorzando con Mirtha Legrand, sorprendió a Juana Viale al expresar sus ganas de irse del programa: ¿Cuál es el futuro que la espera?

Jimena Monteverde, cocinera en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, es bastante conocida en el programa por hacerles varios comentarios inesperados a los invitados. Esta vez, el actor y maestro de actuación Julio Chávez fue como invitado al set junto con otras estrellas y ella aprovechó para hacerle un pedido que venía guardándose con muchas ganas.

En medio de la charla, Jimena se metió y desvió el tema de conversación por completo, dándole a entender al público y a Juanita Viale que no quería trabajar más ahí y que su futuro profesional estaba en otro lado: en la actuación, al lado de Julio Chávez.

“Yo quería que Julio me contrate para su último proyecto y no va a ser”, le dijo la cocinera a Juana Viale. “Va a ser, va a ser”, le prometió Chávez. “¿Una cocinera necesitás?”, indagó ella. “No, yo pensaba en otra cosa. Periodista climática. Tendrás un monólogo de dos hojas”, bromeó el actor.

“¡Si, recontra! Me gusta que me veas para otra onda, porque para periodista climática me puedo vestir como…”, agregó Monteverde, sin terminar la oración y perdiéndose en sus pensamientos. “Me gusta, me encantó”, agregó, y prosiguió a presentar el plato que había preparado para los invitados: unos waffles de nuez de chocolate y vainilla con helado de mascarpone y frutos rojos. Antes de irse, le recordó a Julio: “Me va mucho lo de la chica del tiempo. Me encanta”. “¡Qué peligro que es Jimena, chicos!”, exclamó la nieta de Mirtha Legrand, mientras se reía.

El momento incómodo de Carlos Melconian en Almorzando con Mirtha Legrand

Recientemente, el economista Carlos Melconian fue invitado al programa y Jimena le hizo vivir un momento bastante incómodo mientras estaban al aire, diciendo en frente de todos que él le había hecho una lista de comidas específicas que no pensaba comer en ese almuerzo.

“¿Cómo están? Buenas noches para todos, tenemos de entrada un brie grillado con una mermelada de higos. Acá el señor Melconian mandó una lista con todo lo que no comía”, dijo Monteverde, mientras Carlos hizo un gesto de desentendimiento. “¿Yo?”, preguntó.

Juana Viale le preguntó a la chef de qué lista estaban hablando y ella le respondió: “Después te la voy a pasar”. “Yo como de todo”, dijo Melconian. “No, tomates cherry no. Y pescado crudo tampoco”, lo expuso la cocinera. “Pescado crudo no, eso tenés razón. Estuvo bien, eficiente”, bromeó el economista.