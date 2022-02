La cirugía estética que Wanda Nara intentó ocultar: "A los 15 años"

Luis Ventura reveló un dato que nadie conocía sobre los inicios de Wanda Nara. El periodista es reconocido como uno de los descubridores de la empresaria.

Luis Ventura sorprendió a todos en Intrusos al revelar un dato inédito sobre Wanda Nara. "A los 15 años", develó el periodista en su visita al histórico programa de América TV, del que supo ser una parte fundamental durante muchos años al lado de Jorge Rial. Cabe recordar que Ventura es usualmente tildado como el creador de la figura de la famosa, a quien puso en la tapa de Paparazzi con tan solo 19 años en el 2006.

"Ella se hizo las lolas como regalo de cumpleaños a los 15", aseguró el periodista en Intrusos, sorprendiendo a todos los presentes, ya que no estaban al tanto de esta información de los inicios de Wanda Nara. Entre risas, Luis Ventura agregó: "Dice que, a partir de ahí, empezó a mejorar el boletín con sus calificaciones". Luego de que Ventura brindara estos datos inéditos, tanto Flor de la V como Maite Peñoñori destacaron al periodista y lo nombraron como "creador" de la empresaria.

Pero Ventura negó este mote y le dio todo el crédito a Wanda. "Yo no inventé nada, todo es mérito de ella", aseguró el periodista, humilde. De todos modos, Ventura sí reconoció algo en su trabajo y cerró con una reflexión: "Simplemente, a lo mejor hay que saber ver costados que otros no supieron ver".

El enojo de Susana Giménez con Luis Ventura

El panelista de América TV habló sobre un posible encuentro entre Susana Giménez y su estafador ex, Jorge Rama. Acto seguido, la celebridad llamó enfurecida al periodista y le desmintió la noticia. "Susana, dejame hablar. No tenía este teléfono tuyo, si no te hubiera llamado", soltó Ventura y aclaró: "La misma persona que me dio la información del robo de las chequeras y la falsificación de las firmas, es la misma que me llamó ahora que Jorge Rama te iba a ir a visitar".

"Pero yo tendría que estar loca y él también, debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", siguió, enojada, la estrella de Telefe.